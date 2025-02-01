Сикан в старте. Состав Трабзонспора на матч чемпионата Турции

Первого февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Кайсериспор» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

В этом матче в составе гостей дебютирует украинский форвард Даниил Сикан, который перешел в турецкий клуб из донецкого «Шахтера».

«Трабзонспор» набрал 25 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Кайсериспора» 16 очков – он разместился на 17-й позиции.