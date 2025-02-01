Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сикан в старте. Состав Трабзонспора на матч чемпионата Турции
Турция
01 февраля 2025, 14:15 |
543
9

Сикан в старте. Состав Трабзонспора на матч чемпионата Турции

Украинский форвард выйдет на поле с первых минут

01 февраля 2025, 14:15 |
543
9
Сикан в старте. Состав Трабзонспора на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Первого февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Кайсериспор» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

В этом матче в составе гостей дебютирует украинский форвард Даниил Сикан, который перешел в турецкий клуб из донецкого «Шахтера».

«Трабзонспор» набрал 25 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Кайсериспора» 16 очков – он разместился на 17-й позиции.

По теме:
Источник: Трабзонспор сделал официальное предложение о трансфере украинца
Украинским игроком интересовался ПСЖ. Известно, почему не состоялся переход
Украинский тренер: «Удивило. Сикан забивал, а у Шахтера мало форвардов»
чемпионат Турции по футболу Кайсериспор Трабзонспор Даниил Сикан стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Теннис | 01 февраля 2025, 11:40 6
Даяна Ястремская – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Даяна Ястремская – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце

Поединок состоится 1 февраля, ориентировочное время начала игры – 14:00 по Киеву

Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Футбол | 31 января 2025, 21:17 19
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения

Украинский вратарь пропустил три гола

ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич принял решение по Тесли, силой удерживавшему Макуана
Футбол | 01.02.2025, 13:36
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич принял решение по Тесли, силой удерживавшему Макуана
ОФИЦИАЛЬНО. Буткевич принял решение по Тесли, силой удерживавшему Макуана
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Футбол | 31.01.2025, 17:34
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31.01.2025, 16:20
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Головне зіграти вдало 
Ответить
+1
VovanSidorovi4
Попрёт клуб.
Потянет Данил минимум на 3е место.
Ответить
+1
zzg77
Янычар Сикан порвёт сегодня турков!! 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Угурджан, Эрен, Умут, Озан, Сикан.. он там за своего
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Батагов тоже в старте, про него ни слова
Ответить
0
Gargantua81
опять же вопрос трансляции
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 44
Футбол
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
30.01.2025, 16:24 24
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 325
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 15
Футбол
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
31.01.2025, 13:10
Другие виды
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем