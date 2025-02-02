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Турция
02 февраля 2025, 12:21 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:23
272
0

«Готовый игрок». Тренер Трабзонспора оценил дебют Сикана в Турции

Шенол Гюнеш похвалил украинского форварда

02 февраля 2025, 12:21 | Обновлено 02 февраля 2025, 12:23
272
0
«Готовый игрок». Тренер Трабзонспора оценил дебют Сикана в Турции
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Шенол Гюнеш поделился эмоциями от дебюта украинского форварда Даниила Сикана в чемпионате Турции в матче против «Кайсериспора» (0:0).

«Наш новичок Даниил Сикан на тренировках выглядел очень хорошо и работал усердно. Он тоже очень хорошо начал игру. Позже получил травму. Он мог бы сыграть еще на нескольких позициях. Это готовый игрок», – сказал Гюнеш.

В нынешнем сезоне «Трабзонспор» занимает девятую строчку чемпионата Турции, имея в своем активе 26 турнирных пунктов после 20 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Даниила Сикана за дебютный матч в турецкой Суперлиге.

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Даниил Сикан Шенол Гюнеш Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Кайсериспор
Олег Вахоцкий Источник: ФК Трабзонспор
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