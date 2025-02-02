«Готовый игрок». Тренер Трабзонспора оценил дебют Сикана в Турции

Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Шенол Гюнеш поделился эмоциями от дебюта украинского форварда Даниила Сикана в чемпионате Турции в матче против «Кайсериспора» (0:0).

«Наш новичок Даниил Сикан на тренировках выглядел очень хорошо и работал усердно. Он тоже очень хорошо начал игру. Позже получил травму. Он мог бы сыграть еще на нескольких позициях. Это готовый игрок», – сказал Гюнеш.

В нынешнем сезоне «Трабзонспор» занимает девятую строчку чемпионата Турции, имея в своем активе 26 турнирных пунктов после 20 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Даниила Сикана за дебютный матч в турецкой Суперлиге.