Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить

В субботу, 1 февраля, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Эспаньол» и «Реал».

Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился сенсационной победой хозяев – 1:0.

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Единственный гол в матче забил Карлос Ромеро на 86-й минуте.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа. Ключевой центрбек гостей Антонио Рюдигер получил травму в начале матча и досрочно завершил игру.

«Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге с 49 очками. У «Атлетико» на один балл меньше, у «Барселоны» – на семь. «Эспаньол» покинул зону вылета и теперь занимает 17 позицию с 23 очками.

Ла Лига. 22-й тур, 1 февраля.

Эспаньол – Реал – 1:0

Гол: Ромеро, 86.

Эспаньол – Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Гонсалес (Рока, 66), Лосано, Пуадо, Крал, Каррерас (Техеро, 67), Фернандес (Велис, 73).



Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер (Асенсио, 15), Тчуамени, Васкес, Вальверде, Себальос (Модрич, 80), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Мбаппе.

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