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Эспаньол
01.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
Реал Мадрид
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Испания
01 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:04
890
4

Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить

Поединок «Эспаньола» и «Реала» завершился победой каталонцев 1:0

01 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:04
890
4
Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить
Getty Images/Global Images Ukraine. Эспаньол – Реал

В субботу, 1 февраля, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Эспаньол» и «Реал».

Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился сенсационной победой хозяев – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил Карлос Ромеро на 86-й минуте.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа. Ключевой центрбек гостей Антонио Рюдигер получил травму в начале матча и досрочно завершил игру.

«Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге с 49 очками. У «Атлетико» на один балл меньше, у «Барселоны» – на семь. «Эспаньол» покинул зону вылета и теперь занимает 17 позицию с 23 очками.

Ла Лига. 22-й тур, 1 февраля.

Эспаньол – Реал – 1:0
Гол: Ромеро, 86.

Эспаньол – Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Гонсалес (Рока, 66), Лосано, Пуадо, Крал, Каррерас (Техеро, 67), Фернандес (Велис, 73).

Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер (Асенсио, 15), Тчуамени, Васкес, Вальверде, Себальос (Модрич, 80), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Мбаппе.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Дыряво с пердя🤣
Эспаньола-Барселонья☝️☝️☝️☝️ помогает Барселонье
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0
apepa
Отрыв от барселонских сепаров большой. Ничего страшного не произошло.
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-1
Viktor Shuper
Реал клуб задньоприводних. винести Брест в ЛЧ 0:3 щоб потім злитись дніщам на 18 місці 
перший тайм теребонькали, в другому почали грати. моментів купа, 7 ударів у ствір, володіння м'ячем 26% на 74%  в 2 таймі 77% було на користь Реалу 
але дурілки картонні, просто нема слів 
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-1
Viktor Shuper
цьому топарю Канчелотті треба нарешті дати довічний контракт 
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-2
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