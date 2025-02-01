Сенсация в Барселоне. Реал проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить
Поединок «Эспаньола» и «Реала» завершился победой каталонцев 1:0
В субботу, 1 февраля, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Эспаньол» и «Реал».
Игра прошла в Барселоне на стадионе «RCDE». Матч завершился сенсационной победой хозяев – 1:0.
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Единственный гол в матче забил Карлос Ромеро на 86-й минуте.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в очередной раз остался в запасе, уступив место в старте Тибо Куртуа. Ключевой центрбек гостей Антонио Рюдигер получил травму в начале матча и досрочно завершил игру.
«Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге с 49 очками. У «Атлетико» на один балл меньше, у «Барселоны» – на семь. «Эспаньол» покинул зону вылета и теперь занимает 17 позицию с 23 очками.
Ла Лига. 22-й тур, 1 февраля.
Эспаньол – Реал – 1:0
Гол: Ромеро, 86.
Эспаньол – Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Гонсалес (Рока, 66), Лосано, Пуадо, Крал, Каррерас (Техеро, 67), Фернандес (Велис, 73).
Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер (Асенсио, 15), Тчуамени, Васкес, Вальверде, Себальос (Модрич, 80), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Мбаппе.
🏁 @RCDEspanyol 1-0 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2025
⚽ 85' Carlos Romero
👉 @emirates pic.twitter.com/0q8cHZZjuL
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перший тайм теребонькали, в другому почали грати. моментів купа, 7 ударів у ствір, володіння м'ячем 26% на 74% в 2 таймі 77% було на користь Реалу
але дурілки картонні, просто нема слів