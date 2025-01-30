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Чемпионат Испании
Эспаньол
01.02.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 января 2025, 21:17 | Обновлено 30 января 2025, 21:19
63
0

Эспаньол – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля матч 22-го тура Ла Лиги

30 января 2025, 21:17 | Обновлено 30 января 2025, 21:19
63
0
Эспаньол – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Реал».

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Эспаньол – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эспаньол – Реал Мадрид
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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