01.02.2025 22:00 - : -
Испания30 января 2025, 21:17 | Обновлено 30 января 2025, 21:19
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Эспаньол – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля матч 22-го тура Ла Лиги
30 января 2025, 21:17 | Обновлено 30 января 2025, 21:19
63
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В субботу, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Реал».
Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Эспаньол – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эспаньол – Реал МадридСмотреть трансляцию
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