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01.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
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Испания
02 февраля 2025, 00:14 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:21
810
0

Эспаньол – Реал – 1:0. Радость для Барселоны и Атлетико. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

02 февраля 2025, 00:14 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:21
810
0
Эспаньол – Реал – 1:0. Радость для Барселоны и Атлетико. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Эспаньола».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных.

Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля

Эспаньол – Реал – 1:0

Гол: Ромеро, 85

ГОЛ! 1:0 Ромеро, 85

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Ромеро (Эспаньол).
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Реал Мадрид Эспаньол Эспаньол - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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