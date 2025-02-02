1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Эспаньола».

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных.

Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля

Эспаньол – Реал – 1:0

Гол: Ромеро, 85

ГОЛ! 1:0 Ромеро, 85