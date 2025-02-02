01.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
Испания02 февраля 2025, 00:14 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:21
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Эспаньол – Реал – 1:0. Радость для Барселоны и Атлетико. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги
02 февраля 2025, 00:14 | Обновлено 02 февраля 2025, 00:21
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1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».
Игра прошла на стадионе «Эспаньола».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин провел всю игру на скамейке запасных.
Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля
Эспаньол – Реал – 1:0
Гол: Ромеро, 85
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Ромеро (Эспаньол).
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