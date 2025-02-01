1 февраля на «RCDE Арена» пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором «Эспаньол» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эспаньол

Команда базируется в Барселоне, но пытается как-то выходить из тени своего статусного соседа. Амбиции тут есть, причем они иногда подтверждались, например, участием в еврокубках. Недавно вышло сыграть в Лигу Европы. Но в последнее время вместо этого попугайчики падали в Сегунду. После очередного понижения, в 2023-м году, снова получилось вернуться с ходу, пусть и через плей-офф. Но статус лифта остается и сейчас, и сказывается уже против клуба - тот и в кубке быстро вылетел, уступив заштатному Барбастро, и в Примере никак не удается оторваться от зоны вылета. В 2025-м году получилось взять ничью с Леганесом, а Вальядолида выиграли. Прошлый тур с Севильей тоже пополнил таблицу - закончили ничьей 1:1 на выезде.

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне снова стал лучшим сначала в Испании, а потом и в Европе, когда после побед в Суперкубке и Примере выиграли снова и Лигу чемпионов. Но сейчас периодически возникают слухи, что Анчелотти уволят если не по ходу розыгрыша, то летом - впрочем, сам Карло недавно заявлял, что намерен проработать до 2029-го года. Проблемы для наставника очевидны: да, выиграны Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Но во многом они нивелированы 2:5 от Барселоны в финале Суперкубка УЕФА, и это ведь уже второе разгромное поражение в Эль Класико. Хватало поражений в Лиге чемпионов - и это у главного фаворита. Но в январе получилось закончить парой побед. Впрочем, в Примере шансы на лидерство оставляют неудачи конкурентов, вот и Атлетико прервал свою рекордную победную серию. А после разгрома Вальядолида вышло укрепить лидерство.

Статистика личных встреч

4:1 в сентябре стали четвертой кряду победой сливочных над этим соперником из Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы галактикос. Ставим на гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,89).