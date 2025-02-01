Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
Чемпионат Испании
Эспаньол
01.02.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 февраля 2025, 06:24 |
84
0

Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании

Поединок состоится 1 февраля в 22:00 по Киеву

01 февраля 2025, 06:24 |
84
0
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля на «RCDE Арена» пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором «Эспаньол» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эспаньол

Команда базируется в Барселоне, но пытается как-то выходить из тени своего статусного соседа. Амбиции тут есть, причем они иногда подтверждались, например, участием в еврокубках. Недавно вышло сыграть в Лигу Европы. Но в последнее время вместо этого попугайчики падали в Сегунду. После очередного понижения, в 2023-м году, снова получилось вернуться с ходу, пусть и через плей-офф. Но статус лифта остается и сейчас, и сказывается уже против клуба - тот и в кубке быстро вылетел, уступив заштатному Барбастро, и в Примере никак не удается оторваться от зоны вылета. В 2025-м году получилось взять ничью с Леганесом, а Вальядолида выиграли. Прошлый тур с Севильей тоже пополнил таблицу - закончили ничьей 1:1 на выезде.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне снова стал лучшим сначала в Испании, а потом и в Европе, когда после побед в Суперкубке и Примере выиграли снова и Лигу чемпионов. Но сейчас периодически возникают слухи, что Анчелотти уволят если не по ходу розыгрыша, то летом - впрочем, сам Карло недавно заявлял, что намерен проработать до 2029-го года. Проблемы для наставника очевидны: да, выиграны Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Но во многом они нивелированы 2:5 от Барселоны в финале Суперкубка УЕФА, и это ведь уже второе разгромное поражение в Эль Класико. Хватало поражений в Лиге чемпионов - и это у главного фаворита. Но в январе получилось закончить парой побед. Впрочем, в Примере шансы на лидерство оставляют неудачи конкурентов, вот и Атлетико прервал свою рекордную победную серию. А после разгрома Вальядолида вышло укрепить лидерство.

Статистика личных встреч

4:1 в сентябре стали четвертой кряду победой сливочных над этим соперником из Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы галактикос. Ставим на гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
1 февраля 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Фора Реала (-1.5) 1.89 Сделать ставку
По теме:
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Нью-Йорк Никс – Лос-Анджелес Лейкерс. Прогноз и анонс на матч НБА
Даяна Ястремская – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Линце
Эспаньол Реал Мадрид Эспаньол - Реал прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 31 января 2025, 18:00 29
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше

Валерий Василенко с грустью провожает Георгия Бущана на заслуженную ссылку

Принц вернулся домой. Фанати отреагировали на переход Неймара в Сантос
Футбол | 01 февраля 2025, 04:40 1
Принц вернулся домой. Фанати отреагировали на переход Неймара в Сантос
Принц вернулся домой. Фанати отреагировали на переход Неймара в Сантос

Неймар подписал контракт с Сантосом на 6 месяцев

«Я это смогу сделать». Доминирующий чемпион UFC бросил вызов Усику
Бокс | 31.01.2025, 23:45
«Я это смогу сделать». Доминирующий чемпион UFC бросил вызов Усику
«Я это смогу сделать». Доминирующий чемпион UFC бросил вызов Усику
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 31.01.2025, 14:25
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Футбол | 31.01.2025, 11:05
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 27
Футбол
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 2
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 50
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем