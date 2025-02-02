«Застал нас врасплох». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Эспаньолом

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 220го тура Ла Лиги, в котором его подопечные уступили «Эспаньолу» со счетом 0:1.

«Это была сложная, тяжелая игра. Мы сделали несколько вещей хорошо, мы хорошо контролировали игру, особенно во втором тайме. У нас был отменен гол, мы попали в штангу и нанесли 20 ударов по воротам. Игра была под контролем, но «Эспаньол», который очень хорошо играл на контратаках, застал нас врасплох и забил. У них была та игра, которую они хотели».

«Эспаньол» играл очень хорошо. Они очень хорошо защищались, это было то, что они должны были делать. Мы могли сыграть лучше, но все было не так плохо, как кажется по результату. У нас были шансы. Мы все еще в борьбе и должны смотреть на следующую игру».

«У него мышечная травма, они должны оценить ее. Мы знаем, что нам нужно делать, мы думали об этом и говорили».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» проиграл аутсайдеру и даже не сумел забить.