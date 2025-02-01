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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье оформило трансфер португальского вингера
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 20:45 |
803
3

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье оформило трансфер португальского вингера

Гонсалвеш перебрался в житомирскую команду

01 февраля 2025, 20:45 |
803
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье оформило трансфер португальского вингера
ФК Полесье. Андре Гонсалвеш

Клуб УПЛ Полесье объявил о подписании контракта с вингером Андре Гонсалвешом, который на правах полноценного трансфера перешел из Эшторила.

21-летний игрок получил контракт на три года с опцией продления еще на сезон. Игрок будет заявлен за основную команду и Полесье-2, но пока присоединится к первому составу на сборе в Турции.

Андре – воспитанник Спортинга, где прошел всю структуру академии, добравшись до второй команды лиссабонцев. Зимой 2024 года перешел в Эшторил. В составе U23 последних Гонсалвеш в текущем сезоне провел 16 матчей (3 гола + 2 ассиста).

За плечами Гонсалвеша сборные Португалии: U15, U16 и U17.

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Комментарии 3
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Mark4854590
Гравець досить перспективний. Але чи приживеться він в Україні? Чи не захоче втекти після кількох ночей з повітряними тривогами?
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0
Diesel
а сурок каже що в Україну важко взяти гравця поки війна. 
То просто менеджмент не вміє пацювати.
Штани протирають. Ось виходить ЛЕ як маємо
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-1
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