ОФИЦИАЛЬНО. Полесье оформило трансфер португальского вингера

Клуб УПЛ Полесье объявил о подписании контракта с вингером Андре Гонсалвешом, который на правах полноценного трансфера перешел из Эшторила.

21-летний игрок получил контракт на три года с опцией продления еще на сезон. Игрок будет заявлен за основную команду и Полесье-2, но пока присоединится к первому составу на сборе в Турции.

Андре – воспитанник Спортинга, где прошел всю структуру академии, добравшись до второй команды лиссабонцев. Зимой 2024 года перешел в Эшторил. В составе U23 последних Гонсалвеш в текущем сезоне провел 16 матчей (3 гола + 2 ассиста).

За плечами Гонсалвеша сборные Португалии: U15, U16 и U17.