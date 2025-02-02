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  4. Миколенко отреагировал на разгром в АПЛ, обратившись к игрокам Эвертона
Англия
02 февраля 2025, 10:04 |
1262
1

Миколенко отреагировал на разгром в АПЛ, обратившись к игрокам Эвертона

«Эвертон», с Миколенком в составе, разгромил «Лестер» в АПЛ

02 февраля 2025, 10:04 |
1262
1
Миколенко отреагировал на разгром в АПЛ, обратившись к игрокам Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко лаконично отреагировал на разгромную победу «Эвертона» в матче против «Лестера» в 24 туре Английской Премьер-лиги (3:0).

Виталий опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, где прикрепил несколько фото с лаконичной подписью: «Удовольствие от игры с ребятами», – заявил украинец.

В нынешнем сезоне «Эвертон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 26 турнирных пунктов после 24 сыгранных матчей в чемпионате.

Ранее стала известна оценка Виталия Миколенко за матч против «Лестера».

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Виталий Миколенко Эвертон Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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vruthiy-112
Миколенко це надійність та стабільність, решта пил.!!!
 Дякую за гру.!!!
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