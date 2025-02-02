Миколенко отреагировал на разгром в АПЛ, обратившись к игрокам Эвертона
«Эвертон», с Миколенком в составе, разгромил «Лестер» в АПЛ
Украинский защитник Виталий Миколенко лаконично отреагировал на разгромную победу «Эвертона» в матче против «Лестера» в 24 туре Английской Премьер-лиги (3:0).
Виталий опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, где прикрепил несколько фото с лаконичной подписью: «Удовольствие от игры с ребятами», – заявил украинец.
В нынешнем сезоне «Эвертон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 26 турнирных пунктов после 24 сыгранных матчей в чемпионате.
Ранее стала известна оценка Виталия Миколенко за матч против «Лестера».
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