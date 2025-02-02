Миколенко отреагировал на разгром в АПЛ, обратившись к игрокам Эвертона

Украинский защитник Виталий Миколенко лаконично отреагировал на разгромную победу «Эвертона» в матче против «Лестера» в 24 туре Английской Премьер-лиги (3:0).

Виталий опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, где прикрепил несколько фото с лаконичной подписью: «Удовольствие от игры с ребятами», – заявил украинец.

В нынешнем сезоне «Эвертон» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 26 турнирных пунктов после 24 сыгранных матчей в чемпионате.

Ранее стала известна оценка Виталия Миколенко за матч против «Лестера».