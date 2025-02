Впервые в этом сезоне Эвертон Мойеса выиграл 3 матча подряд в АПЛ

«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса выиграл 3 матча Премьер-лиги подряд.

1 февраля состоялась встреча 24-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Лестером». Поединок завершился победой владельцев поля (4:0).

Матч против «Тоттенхэма» на домашней арене закончился победой со счетом 3:2, против «Брайтона» на выезде одержали минимальную победу (1:0), а дома против «Лестера» разгромили соперника (4:0). Последнее поражение было 15 января 2024 года против «Астон Виллы» на домашнем стадионе. Следующий матч в лиге – против «Ливерпуля» (12 февраля).

Подопечные Мойеса в этом розыгрыше АПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице (6 побед, 8 ничьих, 9 поражений).

