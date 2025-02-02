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Англия
02 февраля 2025, 01:27 |
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Впервые в этом сезоне Эвертон Мойеса выиграл 3 матча подряд в АПЛ

Последнее поражение было против «Астон Виллы»

02 февраля 2025, 01:27 |
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Впервые в этом сезоне Эвертон Мойеса выиграл 3 матча подряд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса выиграл 3 матча Премьер-лиги подряд.

1 февраля состоялась встреча 24-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Лестером». Поединок завершился победой владельцев поля (4:0).

Матч против «Тоттенхэма» на домашней арене закончился победой со счетом 3:2, против «Брайтона» на выезде одержали минимальную победу (1:0), а дома против «Лестера» разгромили соперника (4:0). Последнее поражение было 15 января 2024 года против «Астон Виллы» на домашнем стадионе. Следующий матч в лиге – против «Ливерпуля» (12 февраля).

Подопечные Мойеса в этом розыгрыше АПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице (6 побед, 8 ничьих, 9 поражений).

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Эвертон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Лестер Дэвид Мойес
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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