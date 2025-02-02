Впервые в этом сезоне Эвертон Мойеса выиграл 3 матча подряд в АПЛ
Последнее поражение было против «Астон Виллы»
«Эвертон» под руководством Дэвида Мойеса выиграл 3 матча Премьер-лиги подряд.
1 февраля состоялась встреча 24-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Лестером». Поединок завершился победой владельцев поля (4:0).
Матч против «Тоттенхэма» на домашней арене закончился победой со счетом 3:2, против «Брайтона» на выезде одержали минимальную победу (1:0), а дома против «Лестера» разгромили соперника (4:0). Последнее поражение было 15 января 2024 года против «Астон Виллы» на домашнем стадионе. Следующий матч в лиге – против «Ливерпуля» (12 февраля).
Подопечные Мойеса в этом розыгрыше АПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице (6 побед, 8 ничьих, 9 поражений).
David Moyes' Everton have now won 3 games in a row!— EuroFoot (@eurofootcom) February 1, 2025
✅ 3-2 win vs Tottenham
✅ 1-0 win vs Brighton
✅ 4-0 win vs Leicester
Next Premier League match: Liverpool (H). pic.twitter.com/eUEUi9eKZg
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