Гвардиола лаконично отреагировал на очередной загул звезды Ман Сити
Специалист не захотел комментировать поведение Джека Грилиша
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал очередной загул английского полузащитника «горожан» Джека Грилиша, который был замечен в пабе.
«Он так знаменит! Люди следят за ним, да. Нечего комментировать», – лаконично сказал испанский специалист.
В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола готов продать Джека Грилиша.
Pep Guardiola on @JackGrealish's recent coverage in the media: "He's so famous! People follow him, yeah. Nothing to comment..."— City Xtra (@City_Xtra) March 7, 2025
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