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  4. Гвардиола лаконично отреагировал на очередной загул звезды Ман Сити
Англия
08 марта 2025, 08:26 |
1194
2

Гвардиола лаконично отреагировал на очередной загул звезды Ман Сити

Специалист не захотел комментировать поведение Джека Грилиша

08 марта 2025, 08:26 |
1194
2
Гвардиола лаконично отреагировал на очередной загул звезды Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал очередной загул английского полузащитника «горожан» Джека Грилиша, который был замечен в пабе.

«Он так знаменит! Люди следят за ним, да. Нечего комментировать», – лаконично сказал испанский специалист.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола готов продать Джека Грилиша.

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Олег Вахоцкий Источник: City Xtra
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VovanSidorovi4
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