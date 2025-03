Гвардиола лаконично отреагировал на очередной загул звезды Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал очередной загул английского полузащитника «горожан» Джека Грилиша, который был замечен в пабе.

«Он так знаменит! Люди следят за ним, да. Нечего комментировать», – лаконично сказал испанский специалист.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола готов продать Джека Грилиша.

