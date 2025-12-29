Ребров по-особенному расслабляется перед матчем сборной Украины со Швецией
Тренер провел отдых с семьей
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне матчей плей-офф ЧМ-2026 нашел возможность провести время в семейном кругу.
Наставник «сине-желтых» отпраздновал Рождество вместе с близкими. Жена тренера Анна поделилась в Instagram редкими семейными фото, на которых Ребров нежно держит на руках младшего сына, имя которого пока не разглашается.
Сборная Украины сыграет против Швеции 26 марта в 21:45 по Киеву.
Ранее главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть легендарного футболиста Владимира Мунтяна. Коуч «сине-желтых» написал трогательный текст.
