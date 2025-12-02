Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть легендарного футболиста Владимира Мунтяна. Коучи «сине-желтых» написал трогательный текст.

«Последний наш разговор был после матча с Исландией…

Владимир Федорович Мунтян позвонил по телефону и поздравил с выходом в плей-офф. Он уже был в тяжелом состоянии, но все равно нашел силы поддержать — так, как умел только он.

Мы договорились, что скоро обязательно встретимся… Не успели… Очень больно от этой потери…

Для всех нас он являлся легендой. Но для меня еще и учителем, наставником и кумиром. Под его руководством я играл в олимпийской сборной. Потом уже свои первые тренерские шаги делал тоже под его руководством – в молодежке Динамо.

Владимир Федорович всегда знал, как поддержать, что сказать, как придать уверенности так, как мало кто умел.

Я благодарен судьбе, что имел честь знать его и учиться у него!

Утрата таких людей ранит. Но его уроки, его отношение к футболу и к людям останутся со мной навсегда. Спасибо за все, Владимир Федорович! Вечная память...», – написал Ребров.