На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо

На 80-м году жизни не стало легендарного полузащитника киевского «Динамо» Владимира Мунтяна.

Экс-игрок столичного гранда ушел из жизни из-за длительной болезни. Практически всю свою карьеру Владимир провел в составе «бело-синих», а завершил карьеру в «СКА» Киев.

С киевским «Динамо» полузащитник семь раз стал чемпионом СССР, дважды завоевал Кубок СССР, а на международной арене со столичным клубом завоевал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

За 371 матч на клубном уровне во всех турнирах Владимир Мунтян отличился 70 голами и 36 голевыми передачами.

