01 декабря 2025, 10:47 | Обновлено 01 декабря 2025, 10:48
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо

Ушел из жизни Владимир Мунтян

01 декабря 2025, 10:47 | Обновлено 01 декабря 2025, 10:48
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
ФК Динамо. Владимир Мунтян

На 80-м году жизни не стало легендарного полузащитника киевского «Динамо» Владимира Мунтяна.

Экс-игрок столичного гранда ушел из жизни из-за длительной болезни. Практически всю свою карьеру Владимир провел в составе «бело-синих», а завершил карьеру в «СКА» Киев.

С киевским «Динамо» полузащитник семь раз стал чемпионом СССР, дважды завоевал Кубок СССР, а на международной арене со столичным клубом завоевал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

За 371 матч на клубном уровне во всех турнирах Владимир Мунтян отличился 70 голами и 36 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что на 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины.

Болельщик с Трибуны 🌊
Вечная и светлая память🙏
Ответить
+3
D.Lanskoy
Великий футболіст! Світла памʼять.
Ответить
+1
Al Fredli
Світла пам'ять.
Ответить
+1
Falko
RIP
Ответить
0
