Гвардиола сказал, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов

Наставник Жузеп Гвардиола не видит больших проблем в том, если Манчестер Сити по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов, хотя до конца сезона у действующего чемпиона остались только матчи АПЛ и Кубка Англии.

«Это не конец света, если мы не выйдем в Лигу чемпионов. Если мы не выйдем в ЛЧ, то это значит, что команда недостаточно хороша для этого. У нас не лучшая позиция, но и не самая плохая».

«Многие команды хотят выйти в Лигу чемпионов, конкуренция достаточно большая», – считает Гвардиола.

Сейчас Манчестер Сити идет на четвертой позиции в АПЛ.