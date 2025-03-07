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  4. Гвардиола сказал, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов
Англия
07 марта 2025, 19:28 |
96
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Гвардиола сказал, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов

Не конец мира для наставника

07 марта 2025, 19:28 |
96
0
Гвардиола сказал, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Жузеп Гвардиола не видит больших проблем в том, если Манчестер Сити по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов, хотя до конца сезона у действующего чемпиона остались только матчи АПЛ и Кубка Англии.

«Это не конец света, если мы не выйдем в Лигу чемпионов. Если мы не выйдем в ЛЧ, то это значит, что команда недостаточно хороша для этого. У нас не лучшая позиция, но и не самая плохая».

«Многие команды хотят выйти в Лигу чемпионов, конкуренция достаточно большая», – считает Гвардиола.

Сейчас Манчестер Сити идет на четвертой позиции в АПЛ.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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