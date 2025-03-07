Гвардиола сказал, что будет, если Ман Сити не выйдет в Лигу чемпионов
Не конец мира для наставника
Наставник Жузеп Гвардиола не видит больших проблем в том, если Манчестер Сити по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов, хотя до конца сезона у действующего чемпиона остались только матчи АПЛ и Кубка Англии.
«Это не конец света, если мы не выйдем в Лигу чемпионов. Если мы не выйдем в ЛЧ, то это значит, что команда недостаточно хороша для этого. У нас не лучшая позиция, но и не самая плохая».
«Многие команды хотят выйти в Лигу чемпионов, конкуренция достаточно большая», – считает Гвардиола.
Сейчас Манчестер Сити идет на четвертой позиции в АПЛ.
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