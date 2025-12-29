Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 03:55 | Обновлено 29 декабря 2025, 06:03
Педриньо стал автором 1400-го гола бразильских легионеров в УПЛ

Юбилейным стал забитый мяч в ворота львовского Руха в 7-м туре

Педриньо стал автором 1400-го гола бразильских легионеров в УПЛ
ФК Шахтер. Педриньо

Полузащитник «Шахтера» Педриньо 28 сентября в матче 7-го тура с «Рухом» (4:0) на 31-й минуте стал автором юбилейного, 1400-го, гола легионеров из Бразилии в чемпионатах Украины.

Автором первого бразильского гола был игрок «Днепра» Луис Эмерсон, который 28 марта 1996 года отличился в домашнем матче с кременчугским «Кременем».

Всего в чемпионатах Украины на счету 151 бразильского легионера – уже 1429 голов, а возглавляет список лучших бомбардиров Луис Адриано из «Шахтера» (77 голов).

Среди участников текущего сезона в УПЛ больше всего голов среди бразильцев забивали Бруниньо из «Карпат» (13), горняки Эгиналду (12), Невертон и Педриньо (по 9).

Лучшие бомбардиры из Бразилии в чемпионатах Украины

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Рух Львов Рух - Шахтер бомбардиры Луис Адриано Эгиналду Невертон Бруниньо
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
