Педриньо стал автором 1400-го гола бразильских легионеров в УПЛ

Полузащитник «Шахтера» Педриньо 28 сентября в матче 7-го тура с «Рухом» (4:0) на 31-й минуте стал автором юбилейного, 1400-го, гола легионеров из Бразилии в чемпионатах Украины.

Автором первого бразильского гола был игрок «Днепра» Луис Эмерсон, который 28 марта 1996 года отличился в домашнем матче с кременчугским «Кременем».

Всего в чемпионатах Украины на счету 151 бразильского легионера – уже 1429 голов, а возглавляет список лучших бомбардиров Луис Адриано из «Шахтера» (77 голов).

Среди участников текущего сезона в УПЛ больше всего голов среди бразильцев забивали Бруниньо из «Карпат» (13), горняки Эгиналду (12), Невертон и Педриньо (по 9).

Лучшие бомбардиры из Бразилии в чемпионатах Украины