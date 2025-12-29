Роман с известной актрисой? Кому Пулишич посвятил гол в Серии А
Романтические слухи вокруг футболиста
Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич посвятил забитый мяч «Вероне» в поединке Серии А, завершившемся со счетом 3:0, своей возлюбленной – профессиональной гольфистке Алексе Мелтон.
После взятия ворот футболист сложил пальцы в форме сердца, а затем изобразил руками букву «А», что, по мнению болельщиков, стало символическим посланием его девушке.
Ранее в СМИ распространялись слухи о якобы романтической связи Пулишича с американской актрисой Сидни Суини.
Сам игрок решительно отверг подобные домыслы, заявив:
«Прекратите эти глупые сплетни. Источники необходимо привлекать к ответственности – подобная информация влияет на жизни людей».
🇺🇸 Since making his Serie A debut in 2023/24, Christian Pulisic is one of just two players to have been directly involved in 50 or more goals in Serie A, registering 31 goals and 19 assists alongside Lautaro Martínez (53). pic.twitter.com/HawLiItM0U— Plaantik (@Plaantik) December 29, 2025
