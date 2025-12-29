Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
29 декабря 2025, 04:05 |
Роман с известной актрисой? Кому Пулишич посвятил гол в Серии А

Романтические слухи вокруг футболиста

Роман с известной актрисой? Кому Пулишич посвятил гол в Серии А
X. Кристиан Пулишич и Сидни Суини

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич посвятил забитый мяч «Вероне» в поединке Серии А, завершившемся со счетом 3:0, своей возлюбленной – профессиональной гольфистке Алексе Мелтон.

После взятия ворот футболист сложил пальцы в форме сердца, а затем изобразил руками букву «А», что, по мнению болельщиков, стало символическим посланием его девушке.

Ранее в СМИ распространялись слухи о якобы романтической связи Пулишича с американской актрисой Сидни Суини.

Сам игрок решительно отверг подобные домыслы, заявив:

«Прекратите эти глупые сплетни. Источники необходимо привлекать к ответственности – подобная информация влияет на жизни людей».

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
