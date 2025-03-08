ФОТО. Самая сексуальная футболистка Англии зажгла эротикой

Медэлин Райт, одна из самых привлекательных футболисток мира, снова порадовала фанатов эффектными снимками.

Английская спортсменка активно развивает карьеру на OnlyFans, что делает её контент в Instagram всё смелее.

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Недавно она поделилась пикантным фото в элегантном платье, которое подчеркивает её фигуру.

Красавица — одна из самых известных футболисток Англии, хотя несколько лет назад её карьера оказалась под угрозой после того, как её выгнали из «Чарльтона» за нарушение правил дорожного движения и употребление алкоголя за рулём.