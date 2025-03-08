ФОТО. Самая сексуальная футболистка Англии зажгла эротикой
Мастер своего дела
Медэлин Райт, одна из самых привлекательных футболисток мира, снова порадовала фанатов эффектными снимками.
Английская спортсменка активно развивает карьеру на OnlyFans, что делает её контент в Instagram всё смелее.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно она поделилась пикантным фото в элегантном платье, которое подчеркивает её фигуру.
Красавица — одна из самых известных футболисток Англии, хотя несколько лет назад её карьера оказалась под угрозой после того, как её выгнали из «Чарльтона» за нарушение правил дорожного движения и употребление алкоголя за рулём.
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