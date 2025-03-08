Украина. Премьер лига08 марта 2025, 06:32 | Обновлено 08 марта 2025, 07:25
55
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 19-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 19-го тура УПЛ
08 марта 2025, 06:32 | Обновлено 08 марта 2025, 07:25
55
0
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.
Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.
Рассмотрены поединки 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 19-го тура УПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2025, 04:31 0
У Криштиану и Джорджины проблемы
Футбол | 07 марта 2025, 23:23 11
В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта состоялись матчи 24-го тура
Бокс | 07.03.2025, 09:04
Футбол | 07.03.2025, 19:51
Футбол | 07.03.2025, 09:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.03.2025, 18:25 121
07.03.2025, 02:50
06.03.2025, 09:01
06.03.2025, 09:35 11
06.03.2025, 00:06 4
06.03.2025, 09:00 22
06.03.2025, 07:50 2