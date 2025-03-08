Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 19-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 06:32 | Обновлено 08 марта 2025, 07:25
55
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 19-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей 19-го тура УПЛ

08 марта 2025, 06:32 | Обновлено 08 марта 2025, 07:25
55
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 19-го тура УПЛ
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 19-го тура УПЛ

По теме:
«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
Матч Руха с Ингульцом рассудит арбитр-дебютант Олег Когут
ФОТО. Милота дня. Как дети поддерживают звезд Шахтера
Никола Риццоли судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Угрозы Криштиану Роналду: футболист усилил охрану и переехал в бункер
Футбол | 08 марта 2025, 04:31 0
ФОТО. Угрозы Криштиану Роналду: футболист усилил охрану и переехал в бункер
ФОТО. Угрозы Криштиану Роналду: футболист усилил охрану и переехал в бункер

У Криштиану и Джорджины проблемы

Бущан с острого угла пропустил от Роналду. Аль-Шабаб спас игру с Аль-Наср
Футбол | 07 марта 2025, 23:23 11
Бущан с острого угла пропустил от Роналду. Аль-Шабаб спас игру с Аль-Наср
Бущан с острого угла пропустил от Роналду. Аль-Шабаб спас игру с Аль-Наср

В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта состоялись матчи 24-го тура

Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Бокс | 07.03.2025, 09:04
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Футбол | 07.03.2025, 19:51
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Футбол | 07.03.2025, 09:42
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Шахтер согласовал трансфер Алиссона. Сегодня игрок вылетит в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 121
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
07.03.2025, 02:50
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика
ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика
06.03.2025, 09:01
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 11
Футбол
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 4
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 22
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем