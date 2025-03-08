Фрэнк Лэмпард. Все-таки не физрук?

В январе 1996 года 18-летний ноунейм из «Вест Хэм Юнайтед» Фрэнк Лэмпард дебютировал в АПЛ поединком против «Ковентри Сити». Спустя 28 лет один из лучших полузащитников в истории английского футбола Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри Сити».

Фаны «Ковентри» в штыки восприняли назначение Лэмпса на тренерский мостик команды. Болельщики «небесно-голубых» даже устроили небольшую манифестацию, требуя у руководства клуба «отозвать» кандидатуру неопытного специалиста, провалившегося практически на всех предыдущих рабочих местах.

По правде говоря, не только болельщики «Ковентри» скептически восприняли назначение бывшей легенды сборной Англии рулевым середняка Чемпионшипа. В британской прессе то и дело подначивали Лэмпарда, делая ставки на его скорую отставку.

И зубастые британские СМИ, и неуравновешенных болельщиков «небесно-голубой» команды понять несложно. Точнее, сложно было бы не понять, если бы они не устроили обструкцию, ведь тренер Фрэнк Лэмпард доселе действительно мог похвастаться, разве что, своим именем, а не результатами на тренерском поприще.

Начав в 2018-м карьеру с «Дерби Каунти», молодой и амбициозный тренер Фрэнк Лэмпард не выполнил задание на сезон: его подопечные пробились в плей-офф Чемпионшипа, но в АПЛ не вышли.

Тем не менее, через год Лэмпарда позвал его главный клуб в жизни – «Челси», предложив бывшему капитану команды трехлетний тренерский контракт. От такого предложения не отказываются. И Фрэнки не отказался.

Под его руководством «забаненные» УЕФА «аристократы» финишировали на четвертом месте в чемпионате Англии. Результат был расценен, как успешный, и Лэмпард продолжил рулить командой.

Но в следующем сезоне «Челси» Лэмпарда посыпался: команда опустилась в середину таблицы, и бывшей легенде указали на дверь.

Но спустя год еще один старожил АПЛ – «Эвертон» – попытал своего счастья, пригласив Лэмпса спасать турнирное положение. И снова неудача. Вместо борьбы за высокие места «ириски» боролись за выживание. Боссы ливерпульского клуба вытерпели Лэмпарда лишь год. И, как и в «Челси», указали ему на выход.

Но тут Фрэнку снова повезло: его опять вернули в «Челси». О опять камбэк завершился полнейшим крахом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Казалось, после подобных мытарств все еще молодой тренер Фрэнк Лэмпард может либо завершить свою тренерскую карьеру, полностью разочаровавшись в ней, либо, по примеру своего партнера по сборной Англии Стивена Джеррарда, пойдет на понижение в саудовские пески.

Но в итоге получилось совсем иначе. В конце ноября 2024 года Фрэнк Лэмпард был назначен главным тренером «Ковентри». И, несмотря ни на протесты фанов, ни на скепсис в СМИ, Лэмпард не только сумел удержаться на своей позиции, но и заметно улучшить дела своей новой команды.

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Лэмпс в «Ковентри» стал преемником Марка Робинса. В прошлом сезоне «небесно-голубые» под его руководством заняли девятое место. То есть, ни за плей-офф не боролись, ни за место под солнцем во втором дивизионе.

Накануне нынешнего сезона боссы клуба поставили амбициозную задачу – бороться за повышение в классе. Задача действительно амбициозная, ведь последний раз «Ковентри» играл в АПЛ в 2001 году.

Однако эту амбициозную задачу Робинсон завалил. Потерпев пять поражений в восьми стартовых турах, руководство «небесно-голубых» рассталось с Марком. Временно исполняющим обязанности тренера «Ковентри» был назначен ассистент Робинсона – Рис Карр.

Но шансов стать «полноценным» наставником у Карра не было, ибо в течении его непродолжительной работы (около месяца) клуб лихорадочно искал наставника на стороне. А поскольку это был разгар сезона, и почти все толковые тренеры были ангажированы, посему выбор боссов клуба и пал на Лэмпарда.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард на тренерской скамейке Ковентри Сити

Дабы хоть как-то сблизиться с болельщиками, Лэмпс в своем первом программном интервью в новой ипостаси отметил, что в его игроцкую бытность «Ковентри» был серьезной силой в АПЛ. И его главная задача – вернуть команду туда, где она и должна быть – в элиту английского футбола.

Но поначалу слова нового наставника «Ковентри» разошлись с делом. Старт Фрэнки у руля «небесно-голубых» откровенно не задался: в девяти матчах – лишь три победы. За что-то подобное предыдущему тренеру указали на дверь. Но этого тренера нужно было терпеть. Еще и потому, что контракт с Лэмпсом заключили аж до лета 2027 года. То есть, в случае преждевременной отставки пришлось бы выплачивать серьезную неустойку.

Тем не менее, начав за упокой, «Ковентри» затем пришел в себя. И выдал семь побед в восьми турах. И, как следствие, из турнирных низов команда Лэмпса шагнула в зону плей-офф. С момента прихода Фрэнки в «Ковентри», его команда по набранным очкам – четвертая в лиге. Очень хороший результат.

За счет чего же Лэмпсу удалось перестроить игру? В первую очередь, за счет проделанной работы над ошибками в обороне. Новый тренер «Ковентри» начал «плясать от печки» – то есть, больше внимания начал уделять обороне собственных ворот. Для этого и перевел команду на игру по схеме 4-2-3-1.

И лишь после того, как игра команды в задней линии заметно улучшилась, Лэмпард взялся вносить коррективы в атаку. В итоге схема 4-2-3-1 трансформировалась в 3-5-2.

А тут еще и случай помог. В том смысле, что вернулись в строй травмированные лидеры. И по-настоящему расцвел Джек Рудони, игровая позиция которого очень напоминает ту, по которой все мы помним футболиста Фрэнка Лэмпарда. По ожидаемым голам «Ковентри» сейчас на втором месте в Чемпионшипе, уступая лишь лидеру первенства – «Лидсу».

После 35-ти туров команда Лэмпарда занимает пятое место в таблице. Бороться за выход в АПЛ напрямую уже вряд ли получится, поскольку «Лидс» и «Шеффилд» ушли в свободное плавание, опережая пелотон на более чем пятнадцать очков. Но вот за стыковые матчи, дающие право сразиться за выход в элиту английского футбола, Фрэнк и его команда будут бороться.

И если бывшей звезде «Челси» и сборной Англии удастся сделать почти невероятное – вернуть «Ковентри Сити» в АПЛ – критиков у все еще молодого тренера Фрэнка Лэмпарда станет существенно меньше.

А коль так, то можно будет попробовать в третий раз войти в один и тот же «Челси».