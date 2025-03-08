Один из лучших. Рома ведет переговоры по контракту с нападающим

Римская «Рома» ведет переговоры по продлению контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, сообщает Fichajes.

По информации источника, проводящий один из лучших сезонов в Риме футболист, контракт которого с итальянским клубом действует до лета 2026 года, может пролить свое пребывание в команде. «Волки» предлагают Пауло ключевую роль в команде, чем планируют убедить его остаться в команде.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 34 матча на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что в Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ.