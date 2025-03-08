Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших. Рома ведет переговоры по контракту с нападающим
Италия
08 марта 2025, 13:02 | Обновлено 08 марта 2025, 13:31
603
1

Один из лучших. Рома ведет переговоры по контракту с нападающим

Пауло Дибала может продлить срок своего пребывания в Риме

08 марта 2025, 13:02 | Обновлено 08 марта 2025, 13:31
603
1
Один из лучших. Рома ведет переговоры по контракту с нападающим
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала и Артем Довбик

Римская «Рома» ведет переговоры по продлению контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, сообщает Fichajes.

По информации источника, проводящий один из лучших сезонов в Риме футболист, контракт которого с итальянским клубом действует до лета 2026 года, может пролить свое пребывание в команде. «Волки» предлагают Пауло ключевую роль в команде, чем планируют убедить его остаться в команде.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел 34 матча на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что в Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ.

По теме:
В Милане определились с судьбой Консейсау, заменившего Фонсеку
Хватило двух слов. В Дженоа отреагировали на возвращение Малиновского
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Рома Рим Пауло Дибала продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2025, 06:31 12
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах одолела Эшлин Крюгер во 2-м раунде тысячника в США

Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Футбол | 07 марта 2025, 18:25 132
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины

Тренер определился с заявкой на матчи с Бельгией

«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
Футбол | 08.03.2025, 07:19
«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
Наставник Бущана прокомментировал финансовые проблемы в клубе
Футбол | 08.03.2025, 13:20
Наставник Бущана прокомментировал финансовые проблемы в клубе
Наставник Бущана прокомментировал финансовые проблемы в клубе
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Биатлон | 07.03.2025, 20:40
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Було б безглуздо втрачати такого гравця. Останнім часом він запалює
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 279
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
07.03.2025, 02:50
Футбол
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
07.03.2025, 08:36
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
07.03.2025, 06:23 14
Футбол
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
07.03.2025, 08:55 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 11
Футбол
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
06.03.2025, 17:33 1
Футбол
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
06.03.2025, 14:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем