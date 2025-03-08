«Это единственное, что я знаю точно». Анчелотти – о своем уходе из Реала
Наставник мадридского клуба поделился мнением о будущем во главе «сливочных»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не собирается уходить из клуба по собственному желанию и планирует и дальше возглавлять «сливочных».
Испанские журналисты сообщают, что итальянский специалист покинет Ла Лигу, если президент Флорентино Перес примет такое решение. Анчелотти лаконично прокомментировал свою работу во главе «Реала»:
«Я не знаю, когда покину Мадрид. Это не мне решать. Единственное, что я знаю точно – решение о моем увольнение примет президент. В любом случает, рано или поздно мне придется уйти из «Реала», – сообщил Анчелотти.
Итальянец пришел в клуб Ла Лиги в 2021 году – во главе мадридской команды выиграл множество трофеев, среди которых две победы в чемпионате и два триумфа в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне «Реал» набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Впереди – «Атлетико» Мадрид (56 очков) и «Барселона» (57 очков).
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