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  4. «Это единственное, что я знаю точно». Анчелотти – о своем уходе из Реала
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 12:47 |
671
0

«Это единственное, что я знаю точно». Анчелотти – о своем уходе из Реала

Наставник мадридского клуба поделился мнением о будущем во главе «сливочных»

08 марта 2025, 12:47 |
671
0
«Это единственное, что я знаю точно». Анчелотти – о своем уходе из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не собирается уходить из клуба по собственному желанию и планирует и дальше возглавлять «сливочных».

Испанские журналисты сообщают, что итальянский специалист покинет Ла Лигу, если президент Флорентино Перес примет такое решение. Анчелотти лаконично прокомментировал свою работу во главе «Реала»:

«Я не знаю, когда покину Мадрид. Это не мне решать. Единственное, что я знаю точно – решение о моем увольнение примет президент. В любом случает, рано или поздно мне придется уйти из «Реала», – сообщил Анчелотти.

Итальянец пришел в клуб Ла Лиги в 2021 году – во главе мадридской команды выиграл множество трофеев, среди которых две победы в чемпионате и два триумфа в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне «Реал» набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Впереди – «Атлетико» Мадрид (56 очков) и «Барселона» (57 очков).

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Football Espana
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