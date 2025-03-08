«С опорниками больше всего вопросов». Реакция болельщиков на выбор Реброва
Тренер сборной Украины огласил заявку на матчи Лиги наций
Сборная Украины в матчах за место в дивизионе А Лиги наций сыграет со сборной Бельгии. Поединки состоятся 20 и 23 марта.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список игроков, которые получат вызов в сборную. Присутствие или отсутствие в списке того или иного игрока вызвало дискуссии среди болельщиков сборной Украины.
anywhere: Ребров вообще смотрит футбол? Как в резервном списке могут быть Сваток и Попов, но не быть Батагова?
Влад: Почему Назарина чем он заслужил?
Василина: Где Владимир Бражко?
Victoria: Могли Крупского хотя бы в резерв взять.
Оleg: Так мы сливаем бельгийцам де Бражко де Крыськив де Кабаев сливаем, потому что такими опорниками не играют против Бельгии.
Andrea Marchini: Батагова вместо Матвиенко в старт! Или хотя бы вместо Бондаря!
Arseniy Sergeev: Ура, Яремчук в списке!
84524: А что здесь делает Буяльский? 5 лет назад, когда он был лучшим игроком УПЛ, его даже в заявку не заявляли, а теперь...
Roma bro: Я не понимаю, чем так Назарина заслужил и Зинченко, он вообще не играет.
Болела: Странный состав. С опорниками мне кажется больше всего вопросов. Бряжко, Батагов. Или хотя бы Крыськив, которого в центре можно посадить ниже. Но, возможно, мы планируем играть на мяче и возить Бельгию. Я не против, но посмотрим…
💻 Serhii Rebrov announces the squad list of the national team of Ukraine for the play-off matches against Belgium— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 7, 2025
The main list includes 25 players, with 6 more on the reserve list.
🗒️ Reserve list:
Bushchan
Svatok
Popov
Kabaiev
Kryskiv
Zubkov pic.twitter.com/KdJshFmrCv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в трех сетах одолела Эшлин Крюгер во 2-м раунде тысячника в США
Катерина Табашник и Юлия Чумаченко не сумели пробиться в финальный раунд