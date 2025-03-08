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Сборная УКРАИНЫ
08 марта 2025, 12:09 |
82
0

«С опорниками больше всего вопросов». Реакция болельщиков на выбор Реброва

Тренер сборной Украины огласил заявку на матчи Лиги наций

08 марта 2025, 12:09 |
82
0
«С опорниками больше всего вопросов». Реакция болельщиков на выбор Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сборная Украины в матчах за место в дивизионе А Лиги наций сыграет со сборной Бельгии. Поединки состоятся 20 и 23 марта.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список игроков, которые получат вызов в сборную. Присутствие или отсутствие в списке того или иного игрока вызвало дискуссии среди болельщиков сборной Украины.

anywhere: Ребров вообще смотрит футбол? Как в резервном списке могут быть Сваток и Попов, но не быть Батагова?

Влад: Почему Назарина чем он заслужил?

Василина: Где Владимир Бражко?

Victoria: Могли Крупского хотя бы в резерв взять.

Оleg: Так мы сливаем бельгийцам де Бражко де Крыськив де Кабаев сливаем, потому что такими опорниками не играют против Бельгии.

Andrea Marchini: Батагова вместо Матвиенко в старт! Или хотя бы вместо Бондаря!

Arseniy Sergeev: Ура, Яремчук в списке!

84524: А что здесь делает Буяльский? 5 лет назад, когда он был лучшим игроком УПЛ, его даже в заявку не заявляли, а теперь...

Roma bro: Я не понимаю, чем так Назарина заслужил и Зинченко, он вообще не играет.

Болела: Странный состав. С опорниками мне кажется больше всего вопросов. Бряжко, Батагов. Или хотя бы Крыськив, которого в центре можно посадить ниже. Но, возможно, мы планируем играть на мяче и возить Бельгию. Я не против, но посмотрим…

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Дмитрий Крыськив Арсений Батагов Владимир Бражко Егор Назарина Александр Зинченко Илья Крупский реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: Telegram
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