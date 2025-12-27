Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Ярмолюк догнал Ярмоленко и Миколенко по количеству ассистов в АПЛ
Англия
Ярмолюк догнал Ярмоленко и Миколенко по количеству ассистов в АПЛ

Вспомним всех украинцев, отмечавшихся результативными передачами в Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Егор Ярмолюк отличился 2-м ассистом в АПЛ.

Случилось это в матче 18-го тура, в котором Брентфорд дома принимает Борнмут.

Полузащитник «пчел» догнал по количеству результативных передач Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, которые также имеют по 2 ассиста в АПЛ.

Среди украинцев, в разное время выступавших в Премьер-Лиге, большее количество результативных передач осуществили Александр Зинченко (12), Андрей Шевченко (7), Сергей Ребров (7), Олег Лужный (5), Михаил Мудрик (4) и Андрей Воронин (3).

Ассисты украинцев в АПЛ

  • 12 – Александр Зинченко (7 – Манчестер Сити, 5 – Арсенал)
  • 7 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 7 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Готспур)
  • 5 – Олег Лужный (Арсенал)
  • 4 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 3 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 2 – Андрей Ярмоленко (Вест Гэм Юнайтед)
  • 2 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 2 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1 – Илья Забарный (Борнмут)

Егор Ярмолюк, статистика выступлений за Брентфорд

  • 87 матчей (76 – АПЛ, 8 – Кубок лиги, 3 – Кубок Англии)
  • 2 ассиста (2 – АПЛ)
По теме:
Вирц впервые забил в АПЛ, а Ливерпуль уже в топ-4
Брентфорд с ассистом Ярмолюком обыграл Борнмут
ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ
Андрей Шевченко Андрей Воронин Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Олег Лужный чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный Егор Ярмолюк
