Ярмолюк догнал Ярмоленко и Миколенко по количеству ассистов в АПЛ
Вспомним всех украинцев, отмечавшихся результативными передачами в Премьер-лиге
Егор Ярмолюк отличился 2-м ассистом в АПЛ.
Случилось это в матче 18-го тура, в котором Брентфорд дома принимает Борнмут.
Полузащитник «пчел» догнал по количеству результативных передач Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, которые также имеют по 2 ассиста в АПЛ.
Среди украинцев, в разное время выступавших в Премьер-Лиге, большее количество результативных передач осуществили Александр Зинченко (12), Андрей Шевченко (7), Сергей Ребров (7), Олег Лужный (5), Михаил Мудрик (4) и Андрей Воронин (3).
Ассисты украинцев в АПЛ
- 12 – Александр Зинченко (7 – Манчестер Сити, 5 – Арсенал)
- 7 – Андрей Шевченко (Челси)
- 7 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Готспур)
- 5 – Олег Лужный (Арсенал)
- 4 – Михаил Мудрик (Челси)
- 3 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 2 – Андрей Ярмоленко (Вест Гэм Юнайтед)
- 2 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 2 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1 – Илья Забарный (Борнмут)
Егор Ярмолюк, статистика выступлений за Брентфорд
- 87 матчей (76 – АПЛ, 8 – Кубок лиги, 3 – Кубок Англии)
- 2 ассиста (2 – АПЛ)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мали сумела остановить команду Валидa Реграги
Чемпионат мира в США