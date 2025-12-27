Ярмолюк догнал Ярмоленко и Миколенко по количеству ассистов в АПЛ

Егор Ярмолюк отличился 2-м ассистом в АПЛ.

Случилось это в матче 18-го тура, в котором Брентфорд дома принимает Борнмут.

Полузащитник «пчел» догнал по количеству результативных передач Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, которые также имеют по 2 ассиста в АПЛ.

Среди украинцев, в разное время выступавших в Премьер-Лиге, большее количество результативных передач осуществили Александр Зинченко (12), Андрей Шевченко (7), Сергей Ребров (7), Олег Лужный (5), Михаил Мудрик (4) и Андрей Воронин (3).

Ассисты украинцев в АПЛ

12 – Александр Зинченко (7 – Манчестер Сити, 5 – Арсенал)

7 – Андрей Шевченко (Челси)

7 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Готспур)

5 – Олег Лужный (Арсенал)

4 – Михаил Мудрик (Челси)

3 – Андрей Воронин (Ливерпуль)

2 – Андрей Ярмоленко (Вест Гэм Юнайтед)

2 – Виталий Миколенко (Эвертон)

2 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)

1 – Илья Забарный (Борнмут)

Егор Ярмолюк, статистика выступлений за Брентфорд