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  4. Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Италия
07 марта 2025, 00:22 |
728
2

Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие

Карло Николини считает, что «Наполи» может попытаться подписать украинца

07 марта 2025, 00:22 |
728
2
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини считает, что «Наполи» может решиться на трансфер вингера «Челси» Михаила Мудрика, если тот будет оправдан в допинговом скандале.

«Мудрик в «Наполи»? Он переживает странную ситуацию, связанную с возможной дисквалификацией за употребление допинга. Если это будет не так долго и он сможет скоро вернуться, он может стать важным игроком для «Наполи». Под руководством Конте многие игроки совершенствуются и взрослеют. Я бы хотел, чтобы весь мир увидел то, что я видел у Мудрика на тренировках», – сказал Николини.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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Михаил Мудрик Челси Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Карло Николини
Дмитрий Олейник Источник: Napoli Magazine
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Barry
Бывший. Ассистент. Спортивного. Директора. Шахтера. рекомендует.... К мнению уборщиц тоже неплохо бы прислушаться.
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Saar
Ага, хай Наполі платить зарплату, а той років 3 не гратиме
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0
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