Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини считает, что «Наполи» может решиться на трансфер вингера «Челси» Михаила Мудрика, если тот будет оправдан в допинговом скандале.

«Мудрик в «Наполи»? Он переживает странную ситуацию, связанную с возможной дисквалификацией за употребление допинга. Если это будет не так долго и он сможет скоро вернуться, он может стать важным игроком для «Наполи». Под руководством Конте многие игроки совершенствуются и взрослеют. Я бы хотел, чтобы весь мир увидел то, что я видел у Мудрика на тренировках», – сказал Николини.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.