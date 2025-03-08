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Англия
08 марта 2025, 13:17 | Обновлено 08 марта 2025, 13:18
698
0

Топовый клуб готовит предложение по Лунину. Отказать будет сложно

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

08 марта 2025, 13:17 | Обновлено 08 марта 2025, 13:18
698
0
Топовый клуб готовит предложение по Лунину. Отказать будет сложно
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Gol Digital.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста, контракт которого с испанским клубом действует о лета 2030 года.

Ключевым фактором для Андрея может стать его роль в «Реале»: он по прежнему остается дублером Тибо Куртуа.

Цифра в 40 миллионов евро может заставить «сливочных» попрощаться с украинцем.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер звездного полузащитника.

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Решение принято. Реал нацелился на трансфер звездного полузащитника
Андрей Лунин трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид
Даниил Кирияка Источник: El Gol Digital
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