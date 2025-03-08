Топовый клуб готовит предложение по Лунину. Отказать будет сложно
Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Gol Digital.
По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста, контракт которого с испанским клубом действует о лета 2030 года.
Ключевым фактором для Андрея может стать его роль в «Реале»: он по прежнему остается дублером Тибо Куртуа.
Цифра в 40 миллионов евро может заставить «сливочных» попрощаться с украинцем.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер звездного полузащитника.
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