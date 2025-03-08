Топовый клуб готовит предложение по Лунину. Отказать будет сложно

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, сообщает Gol Digital.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста, контракт которого с испанским клубом действует о лета 2030 года.

Ключевым фактором для Андрея может стать его роль в «Реале»: он по прежнему остается дублером Тибо Куртуа.

Цифра в 40 миллионов евро может заставить «сливочных» попрощаться с украинцем.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер звездного полузащитника.