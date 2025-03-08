Испания08 марта 2025, 11:57 |
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Решение принято. Реал нацелился на трансфер звездного полузащитника
Мартин Субименди привлекает внимание испанского гранда
08 марта 2025, 11:57 |
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Испанский полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, в мадридском гранде приняли решение попытаться подписать 25-летнего футболист во время летнего трансферного окна. В «Реале» убеждены, что приход Мартина серьезно укрепит центр поля команды.
В текущем сезоне Мартин Субименди в текущем сезоне провел 35 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на варианты замены суперзвезды.
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