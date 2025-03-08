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Испания
08 марта 2025, 11:57 |
231
1

Решение принято. Реал нацелился на трансфер звездного полузащитника

Мартин Субименди привлекает внимание испанского гранда

08 марта 2025, 11:57 |
231
1
Решение принято. Реал нацелился на трансфер звездного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Испанский полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, в мадридском гранде приняли решение попытаться подписать 25-летнего футболист во время летнего трансферного окна. В «Реале» убеждены, что приход Мартина серьезно укрепит центр поля команды.

В текущем сезоне Мартин Субименди в текущем сезоне провел 35 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на варианты замены суперзвезды.

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Мартин Субименди Реал Мадрид Реал Сосьедад трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Victor673256ua
На Субіменді чимало претендентів. У Реал Сосьєдад на наступний сезон він навряд чи залишиться
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