Решение принято. Реал нацелился на трансфер звездного полузащитника

Испанский полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, в мадридском гранде приняли решение попытаться подписать 25-летнего футболист во время летнего трансферного окна. В «Реале» убеждены, что приход Мартина серьезно укрепит центр поля команды.

В текущем сезоне Мартин Субименди в текущем сезоне провел 35 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на варианты замены суперзвезды.