Топовые игроки. Реал нацелился на варианты замены суперзвезды

В мадридском «Реале» рассматривают 3 кандидатов на замену французскому опорнику Эдуардо Камавинге. сообщает Fichajes.

Ими являются английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон, аргентинский опорник «Челси» Энцо Фернандес и португальская звезда «ПСЖ» Жоау Невеш. В случае с последним может быть предложен обмен с доплатой в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел 24 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Джуд Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать «Реалу».