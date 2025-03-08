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Испания
08 марта 2025, 09:42 |
335
0

Топовые игроки. Реал нацелился на варианты замены суперзвезды

Эдуардо Камавинга может покинуть испанский гранд

08 марта 2025, 09:42 |
335
0
Топовые игроки. Реал нацелился на варианты замены суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

В мадридском «Реале» рассматривают 3 кандидатов на замену французскому опорнику Эдуардо Камавинге. сообщает Fichajes.

Ими являются английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон, аргентинский опорник «Челси» Энцо Фернандес и португальская звезда «ПСЖ» Жоау Невеш. В случае с последним может быть предложен обмен с доплатой в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел 24 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Джуд Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать «Реалу».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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