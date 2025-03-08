Топовые игроки. Реал нацелился на варианты замены суперзвезды
Эдуардо Камавинга может покинуть испанский гранд
В мадридском «Реале» рассматривают 3 кандидатов на замену французскому опорнику Эдуардо Камавинге. сообщает Fichajes.
Ими являются английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон, аргентинский опорник «Челси» Энцо Фернандес и португальская звезда «ПСЖ» Жоау Невеш. В случае с последним может быть предложен обмен с доплатой в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Эдуардо Камавинга провел 24 матча на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Джуд Беллингем рассказал, какого игрока необходимо подписать «Реалу».
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