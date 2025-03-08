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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 13:29 | Обновлено 08 марта 2025, 13:38
480
0

Стало известно, под каким номером будем выступать новичок Динамо

Валерий Лучкевич проведет остаток сезона в «Динамо» под 27-м номером

08 марта 2025, 13:29 | Обновлено 08 марта 2025, 13:38
480
0
Стало известно, под каким номером будем выступать новичок Динамо
ФК Динамо Киев. Валерий Лучкевич

Стало известно, под каким номером будет выступать украинский защитник киевского «Динамо» Валерий Лучкевич, сообщают социальные сети украинского клуба.

Валерий, контракт которого с «бело-синими» действует до конца сезона 2024/25, будет носить 27-й номер.

Валерий Лучкевич присоединился к «Динамо» на правах свободного агента. Последним его клубом был «Колос».

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ хотел подписать форварда «Динамо».

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Валерий Лучкевич чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига игровой номер
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
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