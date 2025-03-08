Стало известно, под каким номером будем выступать новичок Динамо

Стало известно, под каким номером будет выступать украинский защитник киевского «Динамо» Валерий Лучкевич, сообщают социальные сети украинского клуба.

Валерий, контракт которого с «бело-синими» действует до конца сезона 2024/25, будет носить 27-й номер.

Валерий Лучкевич присоединился к «Динамо» на правах свободного агента. Последним его клубом был «Колос».

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ хотел подписать форварда «Динамо».