Украина. Премьер лига08 марта 2025, 13:29 | Обновлено 08 марта 2025, 13:38
480
0
Стало известно, под каким номером будем выступать новичок Динамо
Валерий Лучкевич проведет остаток сезона в «Динамо» под 27-м номером
08 марта 2025, 13:29 | Обновлено 08 марта 2025, 13:38
480
0
Стало известно, под каким номером будет выступать украинский защитник киевского «Динамо» Валерий Лучкевич, сообщают социальные сети украинского клуба.
Валерий, контракт которого с «бело-синими» действует до конца сезона 2024/25, будет носить 27-й номер.
Валерий Лучкевич присоединился к «Динамо» на правах свободного агента. Последним его клубом был «Колос».
Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ хотел подписать форварда «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2025, 09:54 4
Ламин не хочет видеть в команде Неймара
Теннис | 08 марта 2025, 07:51 4
Великолепный наряд от Wilson прекрасно сидит на Марте
Футбол | 07.03.2025, 15:49
Футбол | 08.03.2025, 13:42
Бокс | 08.03.2025, 07:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.03.2025, 09:35 11
07.03.2025, 20:50 1
06.03.2025, 16:56 10
07.03.2025, 18:25 132
07.03.2025, 08:36
06.03.2025, 20:15 279
06.03.2025, 14:47 2
06.03.2025, 08:26 8