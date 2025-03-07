Клуб УПЛ хотел подписать форварда Динамо. Киевляне не отпустили

Клуб УПЛ Ворскла хотел взять в аренду до конца сезона форварда Динамо Матвея Пономаренко, который выступает за юношескую команду и не получает практику во взрослом чемпионате.

Однако киевляне отказались отпускать игрока.

В нынешнем сезоне Пономаренко отыграл в УПЛ лишь 7 минут, хотя в прошлом сезоне забил дебютный мяч в чемпионате.

В чемпионате U-19 у Матвея 10 голов.

Ранее Пономаренко стал лучшим бомбардиром украинских команд в истории Юношеской лиги УЕФА (8 голов).