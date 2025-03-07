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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 18:12 | Обновлено 07 марта 2025, 18:42
2064
0

Клуб УПЛ хотел подписать форварда Динамо. Киевляне не отпустили

Пономаренко не перешел в состав Ворсклы

07 марта 2025, 18:12 | Обновлено 07 марта 2025, 18:42
2064
0
Клуб УПЛ хотел подписать форварда Динамо. Киевляне не отпустили
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Клуб УПЛ Ворскла хотел взять в аренду до конца сезона форварда Динамо Матвея Пономаренко, который выступает за юношескую команду и не получает практику во взрослом чемпионате.

Однако киевляне отказались отпускать игрока.

В нынешнем сезоне Пономаренко отыграл в УПЛ лишь 7 минут, хотя в прошлом сезоне забил дебютный мяч в чемпионате.

В чемпионате U-19 у Матвея 10 голов.

Ранее Пономаренко стал лучшим бомбардиром украинских команд в истории Юношеской лиги УЕФА (8 голов).

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Ворскла Полтава трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига трансферы
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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