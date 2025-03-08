ВИДЕО. Футболист сборной Украины искупался в Ла-Манше в холодную пору
Илья Забарный бросает себе челленджи
Центрбек «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный выложил видео в TikTok.
Футболист купается в Ла-Манше при температуре воды 8 градусов, пробыв в воде 2 минуты.
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Забарный уже имеет опыт холодных ванн и объяснил, почему это важно для него.
«Это часть моей дисциплины. Каждое утро, даже если не хочется, я должен это делать. Я не люблю холодную воду, но это полезно для организма, особенно после интенсивных тренировок. Начал не с 3-4 минут, а просто погружался,» – рассказывал Илья на своём тик-ток аккаунте.
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