ВИДЕО. Футболист сборной Украины искупался в Ла-Манше в холодную пору

Центрбек «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный выложил видео в TikTok.

Футболист купается в Ла-Манше при температуре воды 8 градусов, пробыв в воде 2 минуты.

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Забарный уже имеет опыт холодных ванн и объяснил, почему это важно для него.

«Это часть моей дисциплины. Каждое утро, даже если не хочется, я должен это делать. Я не люблю холодную воду, но это полезно для организма, особенно после интенсивных тренировок. Начал не с 3-4 минут, а просто погружался,» – рассказывал Илья на своём тик-ток аккаунте.