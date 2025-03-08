Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Футболист сборной Украины искупался в Ла-Манше в холодную пору
Другие новости
08 марта 2025, 05:10 |
328
0

ВИДЕО. Футболист сборной Украины искупался в Ла-Манше в холодную пору

Илья Забарный бросает себе челленджи

08 марта 2025, 05:10 |
328
0
ВИДЕО. Футболист сборной Украины искупался в Ла-Манше в холодную пору
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центрбек «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный выложил видео в TikTok.

Футболист купается в Ла-Манше при температуре воды 8 градусов, пробыв в воде 2 минуты.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Забарный уже имеет опыт холодных ванн и объяснил, почему это важно для него.

«Это часть моей дисциплины. Каждое утро, даже если не хочется, я должен это делать. Я не люблю холодную воду, но это полезно для организма, особенно после интенсивных тренировок. Начал не с 3-4 минут, а просто погружался,» – рассказывал Илья на своём тик-ток аккаунте.

По теме:
ВИДЕО. Сын легенды Реала забил 4 гола в одном матче. Вау
ФОТО. Самая сексуальная футболистка Англии зажгла эротикой
ФОТО. Милота дня. Как дети поддерживают звезд Шахтера
видео видео-реклама lifestyle Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти назвал самого профессионального игрока. И это не Шевченко и КриРо
Футбол | 08 марта 2025, 02:49 1
Анчелотти назвал самого профессионального игрока. И это не Шевченко и КриРо
Анчелотти назвал самого профессионального игрока. И это не Шевченко и КриРо

Именитый итальянский тренер выделил Филиппа Лама

Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Футбол | 07 марта 2025, 06:23 14
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков

Динамовцы с трудом вырвали победу, горняки потеряли важные баллы

Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Футбол | 07.03.2025, 18:25
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Бокс | 07.03.2025, 09:04
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2025, 22:24
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
07.03.2025, 08:36
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 2
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 11
Футбол
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
06.03.2025, 17:33 1
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 22
Футбол
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем