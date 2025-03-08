«Он не хочет никуда идти». Бражко – о своем разговоре с Забарным

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко признался, что часто общается с защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным:

«Я часто смотрю Английскую Премьер-лигу. Клубы из Англии, Испании, Италии – это совсем другой уровень. Мы пересекались с ними в Лиге Европы. В Украине ты можешь ошибаться во время атак соперника и тебе ничего не будет. В Европе одна ошибка и счет 0:1, нужно бежать, забивать. Потом в твои ворота второй, третий залетает.

Многое зависит от контроля мяча, скорости принятия решений, то, как ты думаешь на поле. Я много общаюсь с Забарным о всех мелочах в АПЛ, спрашиваю его о базе, питании, тренировках. Он мне сказал, что АПЛ – это самый высокий уровень, который есть в футболе. Он не хочет никуда уходить с этого чемпионата», – рассказал Бражко.

В текущем сезоне полузащитник «Динамо» провел 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Бражко не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.