Украина. Премьер лига07 марта 2025, 19:51 | Обновлено 07 марта 2025, 21:05
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Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Колос остался без наставника
07 марта 2025, 19:51 | Обновлено 07 марта 2025, 21:05
3828
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По информации ТаТоТаке, президент Колоса Андрей Засуха после поражения команды в матче против Александрии 0:1 уволил весь тренерский штаб во главе с наставником Александром Поздеевым.
На этот момент официальной информации об увольнении нет.
Кроме того, Засуха, по информации источника, уволил административный и менеджерский состав клуба.
Колос после возобновления чемпионата УПЛ в 2025 году провел три матча, потерпел три поражения и опустился на 12-е место.
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Его деньги уже два года просто спускают в унитаз.
Это все хорошо, но... какой Петраков?