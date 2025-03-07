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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 19:51 | Обновлено 07 марта 2025, 21:05
3828
8

Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров

Колос остался без наставника

07 марта 2025, 19:51 | Обновлено 07 марта 2025, 21:05
3828
8
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
ФК Колос. Александр Поздеев

По информации ТаТоТаке, президент Колоса Андрей Засуха после поражения команды в матче против Александрии 0:1 уволил весь тренерский штаб во главе с наставником Александром Поздеевым.

На этот момент официальной информации об увольнении нет.

Кроме того, Засуха, по информации источника, уволил административный и менеджерский состав клуба.

Колос после возобновления чемпионата УПЛ в 2025 году провел три матча, потерпел три поражения и опустился на 12-е место.

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Александр Поздеев Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Засуха отставка ТаТоТаке
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Victor673256ua
Рубанули з плеча. Хоча можливо так і треба, якщо потрібні кардинальні зміни в команді
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+5
Павло
Це логічно. Маючи такі умови, таке фінансування і бути в зоні вильоту - це маразм
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+5
Юрий Щербань
Нарешті до нього дійшло,що Поздєєв,то не тренер,Харатін йому ще рік тому це говорив,ні Харатіна в дубль,а фізруку довіра,прийшло що пора знімати,бо мати такий підбір гравців,і так все програвати
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+4
Gargantua81
если Лисицкий протежировал Вишняка и Поздеева в тренеры, то я понимаю Засуху.
Его деньги уже два года просто спускают в унитаз.
Это все хорошо, но...   какой Петраков?
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+3
Artem_Ponomar
радикальне рішення, але заслужене. Колос явно просів після початку другої частини сезону
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+2
Oleksandr
Харатін то значить був правий. Однозначно Колосу не бути в зоні вильоту, вони мають все щоб бути міцним середняком УПЛ
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+1
VovanSidorovi4
Зерно закончилось. Засуха.
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+1
Saar
Ответить
0
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