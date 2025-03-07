Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров

По информации ТаТоТаке, президент Колоса Андрей Засуха после поражения команды в матче против Александрии 0:1 уволил весь тренерский штаб во главе с наставником Александром Поздеевым.

На этот момент официальной информации об увольнении нет.

Кроме того, Засуха, по информации источника, уволил административный и менеджерский состав клуба.

Колос после возобновления чемпионата УПЛ в 2025 году провел три матча, потерпел три поражения и опустился на 12-е место.