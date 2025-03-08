«Война изменила все». Украинский теннисист завершил карьеру из-за рф

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался, что вынужден закончить свою спортивную карьеру из-за полномасштабной войны в Украине. Сергей уничтожал врага на фронте.

– Вы закончили свою спортивную карьеру или приостановили ее в связи с участием в российско-украинской войне?

– Сначала я приостановил свою карьеру. Теперь, к сожалению, уже и кончил ее. Планы были другие. Но случилось то, что случилось. Война изменила все.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Сергей Стаховский оценил перспективы Элины Свитолиной вернуться на вершину рейтинга ATP.