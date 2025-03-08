8 марта на »Шенол Гюнеш» пройдет матч 27-го тура Суперлиги Турции, в котором «Трабзонспор» встретится с «Хатайспором». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда по праву считается одной из лучших (а за пределами Стамбула - и вовсе №1) в турецком футболе. Недавно получилось вернуть себе чемпионство, а в последнем розыгрыше было третье место. Тем глубже был провал этого сезона, с вылетом из квалификации и Лиги Европы, и Лиги конференций летом, и крайне посредственное прохождение чемпионата. В том числе уже и после того, как на тренерский пост вернулся Шенол Гюнеш.

Январское окно получилось ожидаемо насыщенным. Причем с акцентом на сделки с Шахтером. В итоге следом за Батаговым, приехавшим еще летом, на тот берег Черного моря перебрался Сикан и Зубков, и как минимум второй очень полезен и помог улучшить результаты и в Суперлиге, и в кубке. Но при этом в прошлом туре уступили, пусть и 0:1, Коньяспору.

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Хатайспор

Клуб пострадал больше всех остальных в ходе масштабного землетрясения - вплоть до человеческих жертв, том числе погибшего Атсу. Не удивительно, что тогда снялись с соревнования. Вернуться позволили в прошлом сезоне - и закончили на сравнительно высоком пятнадцатом месте, хотя до сих пор приходится базироваться в Мерсине.

Сейчас уже очевидно, что команда точно вылетит уже весной. То, что она не последняя, связана с тем, что в Суперлиге еще болтается Адана Демирспор, у которой после штрафов и вовсе отрицательная статистика. Но у подопечных Мурата Шахина всего две победы и тринадцать очков с начала розыгрыша. Впрочем, второй раз выиграли в позапрошлом туре, с Аланьяспором, показав, что способны на сюрпризы.

Статистика личных встреч

В двух предыдущих розыгрышах клубы обменивались победами. Но в октябре на поле Хатайспора команды закончили ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что уж с таким соперником, слабым в 2025-м году, Зубков со своими новыми партнерами справится уверенно. Ставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,03).