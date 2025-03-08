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Чемпионат Турции
Трабзонспор
08.03.2025 19:30 – FT 1 : 2
Хатайспор
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Турция
08 марта 2025, 21:27 | Обновлено 08 марта 2025, 21:29
931
2

Гол Зубкова не помог. Трабзонспор с тремя украинцами потерпел фиаско

Сикан и Батагов отыграли 90 минут с Хатайспором (1:2), Александра заменили на 67-й

08 марта 2025, 21:27 | Обновлено 08 марта 2025, 21:29
931
2
Гол Зубкова не помог. Трабзонспор с тремя украинцами потерпел фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта Трабзонспор на своем стадионе Парк Папара проиграл Хатайспору в матче 27-го тура чемпионата Турции со счетом 1:2.

Единственный гол для хозяев на 42-й минуте оформил украинский вингер Александр Зубков. Для Зубкова это первый забитый мяч в футболке Трабзонспора.

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Помимо Александра, за Трабзонспор в этом поединке также сыграли еще два представителя Украины: Арсений Батагов и Даниил Сикан. Оба провели на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличились.

У гостей мячи забили Геркем Саглам и Массанга Матондо.

Сейчас Трабзонспор с 32 очками занимает 10-е место в таблице национального первенства. Хатайспор с 16 пунктами идет на предпоследней, 18-й строчке.

Чемпионат Турции 2024/25. 27-й тур, 8 марта

Трабзонспор – Хатайспор – 1:2

Голы: Зубков, 42 – Саглам, 21, Матондо, 65

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Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Трабзонспор Хатайспор чемпионат Турции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vanil10
А от це реально позорний результат(((
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+2
apepa
Донецкие обосрались по полной! В Турции красный уровень вонючести! Все ходят в кислородных масках!
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-1
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