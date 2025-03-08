Гол Зубкова не помог. Трабзонспор с тремя украинцами потерпел фиаско
Сикан и Батагов отыграли 90 минут с Хатайспором (1:2), Александра заменили на 67-й
8 марта Трабзонспор на своем стадионе Парк Папара проиграл Хатайспору в матче 27-го тура чемпионата Турции со счетом 1:2.
Единственный гол для хозяев на 42-й минуте оформил украинский вингер Александр Зубков. Для Зубкова это первый забитый мяч в футболке Трабзонспора.
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Помимо Александра, за Трабзонспор в этом поединке также сыграли еще два представителя Украины: Арсений Батагов и Даниил Сикан. Оба провели на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличились.
У гостей мячи забили Геркем Саглам и Массанга Матондо.
Сейчас Трабзонспор с 32 очками занимает 10-е место в таблице национального первенства. Хатайспор с 16 пунктами идет на предпоследней, 18-й строчке.
Чемпионат Турции 2024/25. 27-й тур, 8 марта
Трабзонспор – Хатайспор – 1:2
Голы: Зубков, 42 – Саглам, 21, Матондо, 65
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