ВИДЕО. Зубков в Турции забил первый гол после ухода из Шахтера
Александр отличился в матче Трабзанспора против Хатайспора на 42-й минуте
8 марта проходит матч 27-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Хатайспор.
Коллективы играют на стадионе Парк Папара. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
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На 42-й минуте встречи украинский вингер хозяев Александр Зубков отличился забитым мячом и сделал счет равным, 1:1.
Для Зубкова это первый гол в Турции после ухода из Шахтера. Донецкий клуб Александр покинул в зимнее трансферное окно.
Александр проводит пятый матч в футболке Трабзонспора. На его счету также есть один ассист.
Помимо Зубкова, против Хатайспора также играют еще два представителя Украины: Даниил Сикан и Арсений Батагов. Именно Сикан сделал навес в штрафную площадь, после которого Зубков со второй попытки поразил ворота соперников.
❗️ ВИДЕО. Зубков в Турции забил первый гол после ухода из Шахтера
⚽ GOOOOOOOOOOOOLLL!!! #OLEKSANDRZUBKOV— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 8, 2025
⏱ 42’ Trabzonspor 1-1 Atakaş Hatayspor pic.twitter.com/ztWTZutrU8
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