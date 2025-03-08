8 марта проходит матч 27-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Хатайспор.

Коллективы играют на стадионе Парк Папара. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

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На 42-й минуте встречи украинский вингер хозяев Александр Зубков отличился забитым мячом и сделал счет равным, 1:1.

Для Зубкова это первый гол в Турции после ухода из Шахтера. Донецкий клуб Александр покинул в зимнее трансферное окно.

Александр проводит пятый матч в футболке Трабзонспора. На его счету также есть один ассист.

Помимо Зубкова, против Хатайспора также играют еще два представителя Украины: Даниил Сикан и Арсений Батагов. Именно Сикан сделал навес в штрафную площадь, после которого Зубков со второй попытки поразил ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Зубков в Турции забил первый гол после ухода из Шахтера