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  4. ВИДЕО. Зубков в Турции забил первый гол после ухода из Шахтера
Турция
08 марта 2025, 20:17 | Обновлено 08 марта 2025, 21:13
2045
8

ВИДЕО. Зубков в Турции забил первый гол после ухода из Шахтера

Александр отличился в матче Трабзанспора против Хатайспора на 42-й минуте

08 марта 2025, 20:17 | Обновлено 08 марта 2025, 21:13
2045
8
ВИДЕО. Зубков в Турции забил первый гол после ухода из Шахтера
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

8 марта проходит матч 27-го тура чемпионата Турции 2024/25 между командами Трабзонспор и Хатайспор.

Коллективы играют на стадионе Парк Папара. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 42-й минуте встречи украинский вингер хозяев Александр Зубков отличился забитым мячом и сделал счет равным, 1:1.

Для Зубкова это первый гол в Турции после ухода из Шахтера. Донецкий клуб Александр покинул в зимнее трансферное окно.

Александр проводит пятый матч в футболке Трабзонспора. На его счету также есть один ассист.

Помимо Зубкова, против Хатайспора также играют еще два представителя Украины: Даниил Сикан и Арсений Батагов. Именно Сикан сделал навес в штрафную площадь, после которого Зубков со второй попытки поразил ворота соперников.

❗️ ВИДЕО. Зубков в Турции забил первый гол после ухода из Шахтера

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Александр Зубков Трабзонспор Хатайспор чемпионат Турции по футболу видео голов и обзор Даниил Сикан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Умник
Так а какого хрена Саню не вызвали в сборную?)))
Бля тупизм какой то он же слева может сыграть.
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+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ХАЙТАСПОР ОЧЭНЬ СЕЛЕН ВТАРАЯ КАМАНДА В ЧЕМПЕАНАТЕ  ПАНЯТНА ЧЬТО ДВА НАШЕХ ТОПЧЕКА НЕ ПОГУТ ПАВЛЭЯТЬ ЭСЛИ И ХАРОШЕИ НОВАСТИ НАШИ ТОПЧЕКИ САХРАНЯЮТ ДЕСЯТАЭ МЕСТА 
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0
avk2307
Но Назарина уже вместо него. Продали і все...
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0
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Молодец, удачи дальнейшей!!👏👏
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-1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ХАРОШИЙ ПАДАРАК ДЛЯ МЕНЯ И МАЭЙ КРОТО БОТО БАНДИ НА ВАСЬМОЭ МАРТА
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-3
_9Quantum19_
Непогано. Вельми непогано.
Ответить
-3
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