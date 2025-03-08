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Чемпионат Турции
Трабзонспор
08.03.2025 19:30 – FT 1 : 2
Хатайспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
08 марта 2025, 23:39 |
93
0

Трабзонспор – Хатайспор – 1:2. Как забил Зубков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Турции

08 марта 2025, 23:39 |
93
0
Трабзонспор – Хатайспор – 1:2. Как забил Зубков. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Турции между командами Трабзонспор и Хатайсор.

Поединок прошел на стадионе Парк Папара. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственный гол для хозяев в первом тайме оформил украинский вингер Александр Зубков.

Чемпионат Турции 2024/25. 27-й тур, 8 марта

Трабзонспор – Хатайспор – 1:2

Голы: Зубков, 42 – Саглам, 21, Матондо, 65

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Chandrel Massanga (Хатайспор).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Геркем Саглам (Хатайспор).
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Хатайспор Арсений Батагов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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