08.03.2025 19:30 – FT 1 : 2
Турция08 марта 2025, 23:39 |
93
0
Трабзонспор – Хатайспор – 1:2. Как забил Зубков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Турции
08 марта 2025, 23:39 |
93
0
8 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Турции между командами Трабзонспор и Хатайсор.
Поединок прошел на стадионе Парк Папара. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Единственный гол для хозяев в первом тайме оформил украинский вингер Александр Зубков.
Чемпионат Турции 2024/25. 27-й тур, 8 марта
Трабзонспор – Хатайспор – 1:2
Голы: Зубков, 42 – Саглам, 21, Матондо, 65
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Chandrel Massanga (Хатайспор).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Геркем Саглам (Хатайспор).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2025, 23:59 0
Поединок 28-го тура завершился со счетом 1:1, Виталий вышел со старта ирисок
Футбол | 08 марта 2025, 17:39 19
На удивление невзрачный матч УПЛ получил неожиданную развязку
Другие виды | 08.03.2025, 02:25
Бокс | 08.03.2025, 09:07
Футбол | 08.03.2025, 21:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.03.2025, 20:40 12
07.03.2025, 07:47 5
07.03.2025, 07:15 3
07.03.2025, 20:50 1
08.03.2025, 07:45 1
07.03.2025, 06:23 14
08.03.2025, 06:31 13
07.03.2025, 03:58 16