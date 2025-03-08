ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022

20-летний левый вингер «Сандерленда» и сборной Коста-Рики Джевисон Беннетт продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.

По информации источников Sport.ua, футболист уже подписал трехлетний контракт с черкасским ЛНЗ, о чем в ближайшее время будет сообщено официально.

Трансфер Беннетта обойдется ЛНЗ в 500 тысяч евро, хотя часть этой суммы прописана в соглашении в виде бонусов.

Беннетт перешел в «Сандерленд» летом 2022 года из костариканского «Эредиано» за 1,3 миллиона евро. За «черных котов» вингер провел 21 матч, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

Примечательно, что Беннетт в составе сборной Коста-Рики принимал участие в финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре, сыграв все три поединка своей команды.

Тогда же, накануне ЧМ-2022, блогер Sport.ua Вадим Андреев выделял Джевисона Беннетта как футболиста, который может блеснуть в составе сборной Коста-Рики на мундиале, подчеркивая, что молодой вингер является «отличным дриблером и хорошим завершателем атак».