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  4. ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 10:48 |
1427
0

ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022

Джевисон Беннетт стал футболистом клуба из Черкасс

08 марта 2025, 10:48 |
1427
0
ЛНЗ подписал вингера Сандерленда, игравшего на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Джевисон Беннетт

20-летний левый вингер «Сандерленда» и сборной Коста-Рики Джевисон Беннетт продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге.

По информации источников Sport.ua, футболист уже подписал трехлетний контракт с черкасским ЛНЗ, о чем в ближайшее время будет сообщено официально.

Трансфер Беннетта обойдется ЛНЗ в 500 тысяч евро, хотя часть этой суммы прописана в соглашении в виде бонусов.

Беннетт перешел в «Сандерленд» летом 2022 года из костариканского «Эредиано» за 1,3 миллиона евро. За «черных котов» вингер провел 21 матч, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

Примечательно, что Беннетт в составе сборной Коста-Рики принимал участие в финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре, сыграв все три поединка своей команды.

Тогда же, накануне ЧМ-2022, блогер Sport.ua Вадим Андреев выделял Джевисона Беннетта как футболиста, который может блеснуть в составе сборной Коста-Рики на мундиале, подчеркивая, что молодой вингер является «отличным дриблером и хорошим завершателем атак».

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ЛНЗ Черкассы Сандерленд трансферы УПЛ трансферы сборная Коста-Рики по футболу ЧМ-2022 по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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