32 таланта до 23 лет, которые могут блеснуть на ЧМ-2022

Мундиаль является не только праздником футбола для болельщиков со всего мира, но и ярмаркой молодых талантов, которые получают уникальную возможность проявить себя на высочайшем уровне.

Sport.ua сделал подборку из 32-х игроков до 23 лет, которые могут сверкнуть на чемпионате мира, обратить взор скаутов европейских топ-клубов и сделать шаг вперед в профессиональной карьере. А именно, выделил по одному игроку из каждой сборной, принимающей участие в финальной части планетарного форума.

Катар

Хомам Ахмед (23 года, «Аль-Гарафа», левый защитник, стоимость на Transfermarkt – 500 тыс. евро)

Молодой фулбек сборной Катара имеет хоть и недолгий, но европейский бэкграунд. В 2018-2019 годах он пробовал свои силы в молодежной команде бельгийского «Эйпена». Нынче выступает в чемпионате Катара, где его «Аль-Гарафа» идет четвертой и претендует на попадание в Азиатскую Лигу чемпионов.

Впечатляет тот факт, что в свои 23 года Ахмед уже успел провести 28 матчей за национальную сборную и забить два мяча.

В паре с вингером Акрамом Афифом Ахмед составляет пару игроков в сборной, благодаря которой катарская команда успешно выступила на последних Кубке Азии (победа) и Золотом Кубке КОНКАКАФ (четвертьфинал), забив больше всех мячей на турнирах.

Эквадор

Мойсес Кайседо (21 год, «Брайтон», опорный/центральный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 38 млн. евро)

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За эквадорским талантом охотился не только «Брайтон», но и многие другие ведущие европейские клубы, включая «Манчестер Юнайтед». И все же зимой прошлого года именно «чайкам» удалось подписать 20-летнего игрока эквадорского «Индепендьенте», выложив за него 5 млн. евро.

Сначала Кайседо отправили в аренду в бельгийский «Беерсхот», но в январе этого года он вернулся на Туманный Альбион и с тех пор своей игрой демонстрирует, что является одним из самых перспективных молодых полузащитников в лиге.

В «Брайтоне» Кайседо играет в опорной зоне, где он на максимум использует свои сильные стороны - физическую форму и оборонительные качества. В текущем сезоне он уже отыграл в 15-ти из 18-ти матчей клуба во всех соревнованиях, забив один гол.

Несмотря на молодой возраст, в сборной он также успел стать одним из основных игроков. За два года в национальной команде он сыграл 25 матчей и забил два мяча, став первым автором гола в квалификации КОНМЕБОЛ, родившимся в 21 веке.

Сенегал

Пап Гуйе (23 года, «Марсель», опорный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 10 млн. евро)

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Еще два года назад Гуйе был известен разве что скандальным и несостоявшимся переходом из чемпионата Франции в АПЛ. «Гавр» и «Уотфорд» договорились о трансфере сенегальца, но в последний момент что-то пошло не так, и Гуйе оказался в «Марселе».

Тем не менее, тучи в карьере Гуйе рассеялись, и с тех пор он регулярно выступает за свой клуб в Лиге 1 и сборную Сенегала. В нынешнем сезоне он уже сыграл 12 матчей за «Марсель» и забил один мяч. За сенегальскую сборную он дебютировал год назад и провел уже 12 поединков.

Мог выступать и за французскую сборную, учитывая, что в его досье были 10 игр за юношеские команды этой страны, но все же парень выбрал историческую родину своей семьи.

Гуйе играет преимущественно на позиции левого полузащитника в схеме 3-4-3 и довольно часто участвует в построении комбинационной игры. Но по своей сути – это динамичный полузащитник, играющий box-to-box, выносливый, с хорошим пасом и оборонительными способностями.

Нидерланды

Коди Гакпо (23 года, «ПСВ», вингер, стоимость на Transfermarkt – 45 млн. евро)

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13 голов и 17 ассистов в 24 матчах «ПСВ» во всех соревнованиях – 23-летний воспитанник клуба из Нидерландов находится в феноменальной игровой форме в преддверии Мундиаля.

Гакпо – универсальный игрок атаки и может играть практически на любой позиции, подразумевающую нацеленность на ворота соперников. Более того, 23-летний футболист успешно реализует свой талант не только на клубном уровне, но и в сборной. За «оранжевых» он уже успел отличиться 5 результативными действиями в 9 матчах, а его успешная игра стала ключом к тому, что сборная уверенно выиграла группу с Бельгией, Польшей и Уэльсом в Лиге наций.

Креативность и невероятная эффективность Гакпо в атаке может помочь сборной Нидерландов выиграть свою группу на ЧМ-2022 и пробиться в финальные стадии соревнований. И, с большой долей вероятности, турнир в Катаре поднимет его ценник еще выше, а сам игрок станет трансферной целью для многих европейских грандов.

Англия

Букайо Сака (21 год, «Арсенал», вингер, стоимость на Transfermarkt – 90 млн. евро)

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11 июля 2021 года стал черным днем в карьере Букайо Сака. В тот день Англия проиграла Италии финал чемпионата Европы, а английский игрок не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.

Но с тех пор все изменилось. Сака стал ключевым исполнителем в «Арсенале», который в преддверии ЧМ-2022 лидирует в таблице АПЛ. Его вклад в игровую форму команды не подлежит сомнениям – 11 результативных действий в 20 играх во всех соревнованиях.

Среди основных Сака и у Гарета Саутгейта в сборной Англии, причем коуч «трёх львов» не гнушался даже использовать талантливого вингера на позиции левого защитника. Но всем известно, что молодой англичанин наиболее эффективен на флангах атаки, ведь обладает ошеломляющей скоростью и дриблингом.

Сака забил три мяча на пути сборной Англии на чемпионат мира. В Лиге наций достижения Букайо более скромные – лишь одна результативная передача в игре с немцами, но и команда Саутгейта не блистала на этом турнире, вылетев в Лигу Б. И все же следует ожидать, что в Катаре Сака предстанет игроком стартового состава и будет отыгрывать решающую роль в атакующих успехах британского коллектива.

Иран

Сердар Азмун (27 лет, «Байер», нападающий, стоимость на Transfermarkt – 12 млн. евро)

Удивительно, но у сборной Ирана нет ни одного игрока в заявке на ЧМ-2022 в категории до 23 лет. Зато есть 27-летняя гол-машина, забившая за национальную команду 41 гол в 65 матчах!

Сердар Азмун долгое время выступал в чемпионате россии, пока этим летом не перебрался в леверкузенский «Байер». И пока что у иранского голеадора дела в новом клубе идут неважно – 0 голов и всего 2 ассиста в 11 матчах.

Азмун играл в составе сборной Ирана на ЧМ-2018, но тогда ему не удалось помочь своей команде выйти из группы.

В отборочном цикле к Мундиалю 2022 года форвард сборной Ирана с изрядной частотой поражал ворота соперников (10 голов в 14 матчах) и поспособствовал тому, что коллектив Карлуша Кейруша набрал больше всех очков в азиатской зоне.

США

Бренден Ааронсон (22 года, «Лидс», атакующий полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 30 млн. евро)

Талантливый полузащитник из США этим летом перешел из австрийского «Зальцбурга» в английский «Лидс». С момента своего перехода Ааронсон сходу стал основным в стане «белых», приняв участие во всех матчах команды в АПЛ в текущем сезоне и уже в третьем туре забив один из трех победных мячей в ворота «Челси».

Большую часть времени 21-летний игрок играет на позиции «десятки» и привносит в атакующую игру «Лидса» неутомимую энергию. Прямо сейчас Ааронсон входит в топ-100 футболистов английского первенства по проценту успешных ключевых передач за 90 минут.

Ааронсон уже является важным членом команды и в национальной сборной. Он отыграл в большинстве поединков американской сборной в квалификации и отличился забитым мячом в воротах сборной Канады. Всего уже у 22-летнего футболиста насобиралось уже 11 результативных действий в 24-х играх за сборную США.

Уэльс

Бреннан Джонсон (21 год, «Ноттингем Форест», оттянутый нападающий, стоимость на Transfermarkt – 20 млн. евро)

Одним из игроков в английском футболе, который привлек внимание большинства болельщиков за последние полтора года, стал футболист «Ноттингема» Бреннан Джонсон.

Джонсон, который впечатлял большую часть прошлого сезона и сыграл важную роль в повышении «лесников» в классе, начал новый сезон в АПЛ с двух забитых мячей в ворота «Эвертона» и «Борнмута». Однако в турнирном плане «Ноттингему» это не помогло, команда болтается в зоне вылета после трети сезона.

Будучи воспитанником академии «Форест», Джонсон дебютировал за сборную Уэльса в 2020 году и с тех пор регулярно играет в первой команде. 21-летний валлиец может играть практически на любой позиции в атаке, но в основном его задействуют в роли оттянутого нападающего. И небезуспешно!

Хоть Уэльс и провалил розыгрыш последней Лиги наций, Джонсон оставил от своей игры только положительные впечатления. Если же брать в цифрах –гол+ассист в ворота Бельгии, а также взятие ворот Нидерландов.

Аргентина

Энцо Фернандес (21 год, «Бенфика», центральный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 35 млн. евро)

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Одним из самых обсуждаемых полузащитников в европейском футболе сейчас является игрок «Бенфики» Энцо Фернандес. 21-летний аргентинец является единственным игроком в стане «орлов», который отыграл все матчи в нынешней кампании.

В этом сезоне полузащитник обычно играет в паре полузащитников в расстановке 4-2-3-1. В свои 21 Эрнандес обладает прекрасным пасом и способностью находить партнеров по команде, отдавая передачи между линиями и создавая для них шансы для взятия ворот.

«ПСЖ» и «Ювентус» уже успели узнать, на что способен аргентинский плеймейкер, который принял непосредственное участие в голах «Бенфики» в групповом этапе Лиги чемпионов.

При этом в сборной Аргентины парень дебютировал лишь полтора месяца назад! Пока в его активе лишь три победы в товарищеских матчах за «бело-голубых», но ЧМ-2022 может стать новой вехой для талантливого хавбека и обеспечить его переход в один из клубов из топ-5 европейских лиг следующим летом.

Саудовская Аравия

Фирас Аль-Бурайкан (22 года, «Аль-Фатех», нападающий, стоимость на Transfermarkt – 1,8 млн. евро)

22-летний нападающий «Аль-Фатех» Фирас Аль-Бурайкан является лучшим бомбардиром своего клуба в этом сезоне: на его счету четыре гола и одна передача в 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Дебютировав на взрослом уровне в 2019 году, Аль-Бурайкан стал важной частью состава национальной команды и сыграл ключевую роль в том, что его команда успешно прошла квалификацию на турнир в Катаре. Его забитые мячи обеспечили сборной Саудовской Аравии победы над Японией, Китаем и Оманом в отборочном турнире.

С хорошей формой молодого игрока болельщики аравийской команды наверняка связывают надежды на удачные выступления их сборной в группе ЧМ-2022.

Мексика

Кевин Альварес (23 года, «Пачука», фланговый защитник, стоимость на Transfermarkt – 6 млн. евро)

Кевин Альварес – второй в составе на ЧМ-2022, кто сыграл меньше всех матчей за сборную Мексики. И единственный футболист не старше 23 лет.

23-летний Альварес выступает в чемпионате Мексики, защищая цвета действующего чемпиона - «Пачуки». И достаточно неплохо: он сыграл 21 из 24 игр команды во всех соревнованиях и отличился пятью результативными передачами в матчах мексиканского первенства.

Что касается сборной, то Альварес не принимал участия в отборе на ЧМ-2022 и в большинстве случаев получал игровое время в товарищеских встречах.

Возможно, коуч сборной Мексики Херардо Мартино предоставит шанс показать себя молодому таланту в Катаре.

Польша

Якуб Каминьски (20 лет, «Вольфсбург», вингер, стоимость на Transfermarkt – 10 млн. евро)

Якуб Каминьски из «Вольфсбурга» в этом году играл на разных позициях за свой клуб, демонстрируя свою универсальность.

Каминьски, который в 19-летнем возрасте вышел на поле в составе сборной Польши в отборочном матче чемпионата мира, уже успел забить свой первый мяч за национальную команду. Это случилось в поединке Лиги наций со сборной Уэльса, который Польша выиграла со счетом 2:1.

Но в первую очередь Каминьски является атакующим полузащитником, который создает шансы для своих товарищей по команде. И в 13 матчах Бундеслиги в этом сезоне поляк уже трижды ассистировал своим партнерам по клубу.

В сборной Польши нынче происходит смена поколений, и Каминьски – один из тех юных талантов, кого Чеслав Михневич решил взять с собой на Мундиаль.

Франция

Орельен Тчуамени (22 года, «Реал Мадрид», опорный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 80 млн. евро)

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В недавно завершившееся летнее трансферное окно мадридский «Реал» опередил ряд ведущих клубов Европы и подписал полузащитника Орельена Тчуамени из «Монако» за рекордную сумму – 80 млн. евро!

До сих пор многие судачат об этом баснословном трансфере, но, похоже, француз уже адаптировался в столице Испании. Тчуамени пропустил всего два матча «Реала» в нынешнем сезоне и внес свой вклад в победу в мадридском дерби над «Атлетико» (2:1).

Дебютировав на международной арене в сентябре прошлого года, 22-летний Тчуамени за последний год стал неотъемлемой частью сборной Франции. Учитывая, что Н'Голо Канте и Поль Погба не поехали на чемпионат мира, не исключено, что Дидье Дешам доверится молодому хавбеку «Реала» в качестве основного игрока центра поля.

Тчуамени – практически идеальный игрок середины поля, у которого нет серьезных изъянов. Он отыгрывает ключевую роль в построении атак и при этом силен в отборе, обладая хорошим пониманием игры. У французов немало кадровых потерь перед стартом выступлений в Катаре, так что это шанс для Тчуамени стать железобетонным игроком основы.

Австралия

Гаранг Куол (18 лет, «Сентрал Кост Маринерс», нападающий, стоимость на Transfermarkt – 800 тыс. евро)

Один из самых юных игроков предстоящего чемпионата мира появился на свет лишь спустя несколько месяцев после сенсационной победы сборной Греции на Евро-2004.

Родился он в Египте от родителей, которые бежали из Южного Судана, а впоследствии судьба занесла эту семью в Австралию, где и началась его футбольная карьера.

Гаранг заиграл в высшем австралийском дивизионе уже в 16 лет, а в нынешнем сезоне уже сделал 2+2 по системе «гол/ассист» за «Сентрал Кост Маринерс». И, более того, уже зимой Куол переезжает в Англию – его контракт выкупил «Ньюкасл».

За сборную он в столь юном возрасте успел сыграть лишь один матч, но на ЧМ в Катаре эта статистика может измениться – уж больно неплох африканско-австралийский самородок!

Дания

Миккель Дамсгор (22 года, «Брентфорд», вингер, нападающий, стоимость на Transfermarkt – 15 млн. евро)

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Миккель Дамсгор привлек всеобщее внимание на Евро-2020, но и до этого датский полузащитник был одним из самых перспективных игроков, вышедших из академии «Норшеллана».

Один из его лучших сезонов, кампания 2019-2020 за датскую команду, поспособствовал его переходу в итальянскую «Сампдорию», а летом 2022 футболист перешел в английский «Брентфорд».

В Англии Дамсгор пока адаптируется к куда более интенсивному футболу, в этом сезоне в составе «Брентфорда» он провел пока лишь 415 минут. Но полузащитник довольно универсален и может играть на любой позиции с прицелом на атаку.

А в сборной Дании Дамсгор – уже сейчас один из лучших созидателей наряду с Кристианом Эриксеном. В 18 матчах за национальную команду Миккель уже записал на свой счет 8 голевых передач, 3 из них датчанин выполнил во время отборочного цикла ЧМ-2022.

Тунис

Аннибаль Межбри (19 лет, «Бирмингем Сити», атакующий полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 6 млн. евро)

Одним из самых ярких талантов, вышедших из академий «Клерфонтена» и «Манчестер Юнайтед», является полузащитник Аннибаль Межбри.

19-летний уроженец Туниса в сезоне 2022/2023 выступает в аренде в «Бирмингем Сити», но при этом он еще не пропустил ни одной игры в Чемпионшипе и уже успел отметиться двумя голевыми передачами, которые принесли победы его клубу в матчах с «КПР» и «Сток Сити».

В подростковом возрасте Межбри заигрывался за сборные Франции U-16 и U-17, но в 2021 году его выбор пал на сборную Туниса, откуда родом его семья.

За сборную Туниса Межбри сыграл на Кубке арабских наций и Кубке африканских наций, а вот в отборе на ЧМ-2022 молодой хавбек остался за спинами более опытных партнеров команде. Тем не менее, 19 матчей в его международной карьере уже насобиралось, и у него есть шанс улучшить эту статистику уже в Катаре.

Испания

Гави (18 лет, «Барселона», центральный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 90 млн. евро)

Getty Images/Global Images Ukraine

Гави – действующий обладатель престижной награды «Golden Boy», приза самому лучшему молодому футболиста года в Европе.

В последнее время «Барселону» критиковали за продажу нескольких талантов, вышедших из знаменитой академии «Ла Масия», но одним из лучших ее продуктов стал полузащитник Гави. Многие видят в нем нового Хави, нынешнего коуча «Барсы», с которым ранее были связаны годы доминирования каталонцев в европейском футболе.

Гави дебютировал за «Барселону» в 2021 году и всего за год стал регулярным игроком основы. Полузащитник обычно играет справа от опорного полузащитника в схеме 4-3-3. Но плюсом талантливого тинэйджера является универсализм, ведь он активно участвует в продвижении мяча в фазе владения, а еще владеет хорошим видением поля и пасом в финальную треть.

В 2021 году Гави стал самым молодым игроком, игравшим за сборную Испании, когда он дебютировал в матче Лиги наций против итальянцев. С тех пор он регулярно играет под руководством Луиса Энрике и уже даже забил два мяча за «красную фурию».

Коста-Рика

Джевисон Беннетт (18 лет, «Сандерленд», вингер, стоимость на Transfermarkt – 1 млн. евро)

18-летний левый защитник, выступающий в настоящее время за английский «Сандерленд», вошел в историю сборной Коста-Рики, став самым юным игроком, представлявшим национальную команду в официальном матче. Это случилось в матче отбора ЧМ-2022 против сборной Канады в ноябре 2021 года. А после Беннетт помог своей команде завоевать путевку в Катар.

Играя преимущественно на позиции вингера, Беннетт еще не попадал в стартовый состав «Сандерленда» в этом сезоне, но уже 6 раз выходил на поле на замену, забив 1 гол.

Даже в ограниченное игровое время в Чемпионшипе костариканец показал себя отличным дриблером и хорошим завершателем атак.

А в сборной Джевисон уже успел отметиться двумя голами, дважды поразив ворота сборной Южной Кореи в товарищеском матче в сентябре.

Германия

Джамал Мусиала (19 лет, «Бавария», атакующий полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 100 млн. евро)

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Джамал Мусиала, несомненно, является одним из самых ярких игроков Бундеслиги в этом сезоне. На счету Мусиалы – 12 голов и 10 ассистов в 22 матчах мюнхенцев во всех соревнованиях!

Мусиала - один из лучших примеров универсальности в мировом футболе. К его сильным сторонам относится способность находить пространство, создавать шансы для партнеров по команде, а когда располагает возможность – самому завершать атаки.

Мусиала уже представлял Германию на чемпионате Европы 2020 года, но участие в чемпионате мира - это совсем другое испытание. Пока что немецкий талант имеет в своем активе 17 матчей за «манншафт» и гол в ворота Северной Македонии в отборочном цикле на Мундиаль.

В Катаре он имеет шанс блеснуть в таком же стиле, как в 2014 году Марио Гётце, когда тот стал автором исторического мяча в ворота аргентинцев в финале мирового первенства.

Япония

Такефуса Кубо (21 год, «Реал Сосьедад», вингер, стоимость на Transfermarkt – 12 млн. евро)

У Такефусы Кубо непросто складывается клубная карьера. Подписав контракт с мадридским «Реалом» в 2019 году, японец так ни разу и не появился в футболке «сливочных» на футбольном поле.

У него было несколько арендных соглашений с различными клубами Ла Лиги. А в настоящее время Кубо регулярно и небезуспешно выступает за «Реал Сосьедад» - 6 результативных действий в 17 матчах клуба в Ла Лиге и Лиге Европы.

21-летний футболист обладает большим потенциалом и уже сейчас является ключевым игроком сборной Японии. Кубо - сильный дриблер с мячом, а его главное преимущество - способность создавать голевые возможности для партнеров.

На прошлом чемпионате мира сборная Японии едва не выбила команду Бельгии, а в Катаре мастерство Кубо точно пригодится команде Хадзиме Мориясу, чтобы попытаться удивить оппонентов по группе – Германию и Испанию.

Бельгия

Амаду Онана (21 год, «Эвертон», опорный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 35 млн. евро)

Амаду Онана перешел из «Лилля» в «Эвертон» летом 2022 года, став партнером Виталия Миколенко по клубу. С тех пор бельгиец, как и украинец, стал одним из незаменимых игроков «ирисок».

В Ливерпуле он играет на позиции «восьмёрки» в схеме 4-3-3, но его обязанности в основном носят разрушительный характер.

На данный момент 21-летний Онана находится в топе игроков АПЛ по показателям успешных отборов и перехватов мяча. Правда, бельгийцу еще есть, над чем работать, и в первую очередь это касается уверенности во владении мячом.

Онана едет на чемпионат мира всего с двумя матчами за «красных дьяволов» за спиной. И не факт, что у молодого хавбека будет изобилие игрового времени в Катаре. Но это шанс показать себя на фоне того, что ряд игроков бельгийской команды наверняка проведут свой последний Мундиаль.

Канада

Лиам Миллар (23 года, «Базель», вингер, стоимость на Transfermarkt – 2,3 млн. евро)

Всего три футболиста «Базеля» провели на поле больше минут в прошлом сезоне, чем канадский вингер Лиам Миллар.

23-летний футболист также стал вторым лучшим бомбардиром швейцарского клуба с семью голами в лиге в минувшей кампании.

Миллар – универсальный игрок атаки, но обычно играет на позиции левого вингера. Его фишка – скоростные рывки в финальную треть. Учитывая, что Альфоно Дэвис из «Баварии» также едет в Катар, левый фланг сборной Канады обещает быь огненным на этом мировом форуме!

Миллар дебютировал в сборной Канады еще в 2018 году, когда ему было 18 лет. В отборочной кампании канадской команды он принял участие в семи поединках, записав на свой счет ассист в стартовом матче отбора со сборной Бермудских островов.

Марокко

Аззедин Унаи (22 года, «Анже», центральный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 3,5 млн. евро)

22-летний марокканец Унаи имеет третье по счету количество минут за французский «Анже» в этом сезоне Лиги 1.

Хоть «Анже» и не блещет во французском первенстве, полузащитник за все время пропустил лишь одну игру – ноябрьский матч с «Лиллем» (0:1).

Унаи дебютировал в сборной Марокко на Кубке африканских наций 2021 года и с тех пор регулярно играет в старте команды Валида Реграги. Его два гола и ассист в матче со сборной ДР Конго принесли путевку для марокканской команды на ЧМ-2022.

Унаи – сильный дриблер и игрок, который довольно часто бьет по воротам. Унаи стал неотъемлемой частью состава сборной Марокко и наверняка будет играть ключевую роль в построении игры своей команды на предстоящем Мундиале.

Хорватия

Лука Сучич (20 лет, «Зальцбург», центральный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 20 млн. евро)

Лука Сучич – один из лучших диспетчеров австрийского «Зальцбурга» в сезоне 2022/2023. 20-летний хорват провел за «Ред Булл» 19 матчей во всех соревнованиях и отметился четырьмя голевыми передачами.

Сучич может успешно играть как с уклоном в атаку, так и занимать более глубокие позиции на поле. Молодой хорватский талант силен в игре с мячом и занимает первое место в австрийском первенстве по ряду показателей, включая ключевые передачи за 90 минут.

Излишняя травматичность в юные годы несколько помешала развитию его карьеры в юношеских и молодежной сборной, однако уже в конце прошлого года он дебютировал за главную сборную страны.

Пока у Сучича всего 4 сыгранных матча за «клетчатых» и вызов на ЧМ-2022 – скорее аванс от Златко Далича, учитывая, в какой форме нынче пребывает нестареющий капитан Лука Модрич и ряд других игроков центра поля. Но этого футболиста, несомненно, ждет большое будущее впереди.

Бразилия

Винисиус Жуниор (22 года, «Реал Мадрид», вингер, стоимость на Transfermarkt – 120 млн. евро)

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Винисиус Жуниор – один из лучших игроков мирового футбола до 23 лет прямо сейчас. Три года бразилец адаптировался к европейскому футболу, а уже в кампании 2021/2022 отыграл решающую роль в успехах мадридского «Реала» практически на всех фронтах - в Суперкубке Испании, Ла Лиге, Лиге чемпионов и Суперкубке Европы.

Нынешний сезон в «Реале» взрывной бразильский вингер проводит на стабильно высоком уровне. В прошлой кампании у Винисиуса было 42 результативных действия за «Реал» в 52 матчах во всех соревнованиях, нынче же его промежуточный результат – 10 голов и 5 ассистов в 21 поединке королевского клуба.

В национальной сборной у Винисиуса пока более скромные достижения. Он провел в составе пятикратных чемпионов мира всего 16 матчей, забив лишь однажды – в квалификации ЧМ-2022 в ворота Чили.

Но вингер «Реала» наверняка входит в планы Тите на финальную часть Мундиаля в Катаре. Бразилия является одним из фаворитов соревнований, и игрок такого калибра может помочь решить южноамериканцам задачу по завоеванию кубка мира.

Сербия

Душан Влахович (22 года, «Ювентус», нападающий, стоимость на Transfermarkt – 80 млн. евро)

Итальянский «Ювентус» подписал Душана Влаховича в январе 2022 года, и с тех пор серб является одним из лучших игроков в составе «Старой Синьоры».

В этом сезоне «Ювентус» пребывает в состоянии диссонанса с тренерским штабом Массимильяно Аллегри, вылетев из Лиги чемпионов и на 10 очков отставая от «Наполи» в борьбе за Скудетто. И даже в таких неблагоприятных условиях Влахович продолжает показывать достойную игру – на его счету уже 7 забитых мячей в 15 матчах туринцев на внутренней и международной арене.

Влахович - типичная «девятка», которая умеет находить время и пространство в штрафной площадке для завершения атак. Серб дебютировал за национальную сборную в 2020 году и с тех пор неизменно забивает как минимум раз в двух матчах команды Драгана Стойковича.

В Катаре Влахович должен стать главным аргументом сборной Сербии в борьбе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном за выход из группы в плей-офф.

Швейцария

Ноа Окафор (22 года, «Зальцбург», нападающий, стоимость на Transfermarkt – 22 млн. евро)

Нападающий «Зальцбурга» является вторым лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне.

Окафор, который играет в основном на позиции центрального нападающего, но также может выступать в качестве вингера на обоих флангах, уже забил 10 мячей австрийского клуба во внутреннем первенстве и Лиге чемпионов.

Третье место в группе с «Челси», «Миланом» и загребским «Динамо» - большая заслуга швейцарского нападающего, который забивал каждому сопернику, с которым «Зальцбургу» доводилось встречаться в этом квартете.

Окафор дебютировал в сборной Швейцарии еще в 2019 году, но не был основной опцией для тренерского штаба Владимира Петковича. Но с тех пор, как команду возглавил Мурат Якин, форвард успел проявить себя и в матчах квалификации ЧМ-2022 (гол + ассист против Италии и Болгарии), и в играх Лиги наций (гол Чехии).

Камерун

Бриан Мбёмо (23 года, «Брентфорд», вингер, стоимость на Transfermarkt – 28 млн. евро)

Бриан Мбёмо стал одним из ключевых исполнителей на пути «Брентфорда» в высшую лигу английского футбола. Он является выходцем из академии французского «Труа», подписал контракт с английским клубом летом 2019 года и с тех пор является одним из лучших игроков до 23 лет на Туманном Альбионе.

Мбёмо может играть на любой позиции в атаке, но предпочитает действовать на флангах, где он может пользоваться своими главными козырями – высокой скоростью и отличной техникой. Прошлую кампанию «Брентфорда» камерунец завершил с 15 результативными действиями в 38 матчах клуба во всех турнирах, нынешняя пока проходит для него более сдержанно – 3 забитых мяча и 1 голевая передача в 16 матчах.

Мбёмо принял решение представлять Камерун на международном уровне всего пару месяцев назад, дебютировав за национальную сборную лишь в сентябре. До этого он достаточно неплохо показывал себя в пирамиде французского футбола и дошел до «молодежки», за которую провел 7 игр.

Специалисты не прочат Камеруну больших шансов в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией, и все же вместе с Мбёмо африканская команда может попытаться удивить своих критиков на соревнованиях в Катаре.

Португалия

Витинья (22 года, «ПСЖ», центральный полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 45 млн. евро)

Состав сборной Португалии - один из самых возрастных на всем турнире, и их тренер Фернанду Сантуш предпочитает полагаться на опытных игроков, но это не означает, что Португалия испытывает недостаток в молодых талантах.

Витинья, который этим летом перешел из «Порту» в «ПСЖ», пропустил всего две игры французского гранда в текущем сезоне. Португалец сходу стал системообразующим игроком парижан, сыграв 20 поединков клуба в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

Сильные стороны 22-летнего полузащитника – оборонительные качества, а в контексте отборов и перехватов Витинья находится на лидирующих позициях во французском футболе.

Португалец дебютировал за национальную команду лишь в марте этого года, но более предметно наставник сборной просмотрел возможности хавбека в играх Лиги наций, где Криштиану Роналду и Ко не хватило всего одного очка, чтобы пробиться в финальный раунд турнира.

Витинья точно не будет основным игроком в сборной на ЧМ-2022, но в условиях плотного графика матчей молодой полузащитник может рассчитывать на некоторое игровое время в Катаре.

Гана

Камалдин Сулемана (20 лет, «Ренн», вингер, стоимость на Transfermarkt – 18 млн. евро)

Камалдин Сулемана заявил о себе в Европе после отличного сезона 2020/21 в составе датского «Норшеллана». Затем летом 2021 года универсальный нападающий перешел во французский «Ренн».

Концовка прошлого сезона омрачилась травмой для футболиста из Ганы, но уже в нынешней кампании он может похвалиться регулярным футболом в составе «красно-чёрных» - 14 матчей во всех соревнованиях.

Козырь Сулемана – его дриблинг, который он может успешно применять на любой позиции в атаке. Как в клубе, так и в сборной 20-летний игрок чаще действует на левом фланге.

Высокие показатели ожидаемых голевых передач и ключевых пасов в среднем за 90 минут у Сулемана дают предпосылки к тому, что сборная Ганы сможет показать яркий и эффективный футбол на ЧМ-2022. В Катаре молодой талант имеет шанс записать на свой счет первый гол в составе камерунской сборной.

Южная Корея

Ли Кан Ин (21 год, «Мальорка», атакующий полузащитник, стоимость на Transfermarkt – 12 млн. евро)

21-летний футболист испанской «Мальорки» Ли Кан Ин уже представлял Южную Корею на чемпионате мира. Это было на мировом первенстве 2019 среди 20-летних, где он был признан лучшим игроком турнира, но его сборная в финале проиграла украинской команде.

В национальной сборной у Ли Кан Ина дела пошли не так гладко. После дебюта в сентябре 2019 года талантливый полузащитник провел всего 6 матчей, и только два из них были официальными – в рамках отбора ЧМ-2022.

В этом сезоне кореец сыграл больше всех минут среди игроков атаки «Мальорки» и совершил 5 результативных действий в 14 поединках Ла Лиги.

Ли Кан Ин способен стать одной из будущих звезд сборной Южной Кореи, и он определенно будет ждать своего шанса на предстоящем чемпионате мира.

Уругвай

Дарвин Нуньес (23 года, «Ливерпуль», нападающий, стоимость на Transfermarkt – 70 млн. евро)

Getty Images/Global Images Ukraine

Потрясающий сезон Дарвина Нуньеса в кампании 2021/2022 привел к тому, что голеадор «Бенфики» и один из самых перспективных молодых форвардов мирового футбола перебрался в английский «Ливерпуль».

После 34 голов в 41 матче за «орлов» статистика Нуньеса на «Энфилде» выглядит не такой фантастической – 9 голов в 18 матчах. Но это и не чемпионат Португалии, а АПЛ, а команда Юргена Клоппа в нынешнем сезоне не показывает футбол чемпионского уровня, благодаря которому «красные» несколько лет подряд соревновались за первенство с «Манчестер Сити».

После небольшого застоя в первые месяцы Нуньес вернулся к тому, что умеет лучше всего – забивать. И в течение месяца отправил четыре мяча в ворота «Арсенала», «Вест Хэма» и «Саутгемптона».

В сборной Уругвая Нуньесу еще предстоит доказывать свою уникальность, ведь после удачного дебюта в спарринге со сборной Перу (1:1) в 2019 году Дарвин пропустил немало игр. Мимо него прошел как Кубок Америки, так и большинство матчей отборочного цикла. Но тренер сборной Диего Алонсо взял нападающего «Ливерпуля» в Катар – и ему нужно постараться показать свое голевое чутье с первых игр группового турнира.

Вадим АНДРЕЕВ