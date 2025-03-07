Де Брюйне и Манчестер Сити: возможно, пришла пора прощаться

Кевин Де Брюйне олицетворяет современный «Манчестер Сити» вместе с главным тренером Пепом Гвардиолой. Бельгиец выступает в составе «горожан» с лета 2015 года. За эти почти 10 лет он стал одной из легенд клуба. Де Брюйне сыграл важнейшую роль в успехах «Манчестер Сити» и исторических сезонах команды. Он помогал «горожанам» выигрывать чемпионские титулы, Лигу чемпионов и требл. Кевин был и, наверное, остается одним из самых уважаемых людей в раздевалке «Манчестер Сити». Однако контракт игрока подходит к концу, а вместе с тем, возможно, и его пребывание в клубе.

Чем бы ни закончились переговоры Де Брюйне с руководством клуба, он заслужил право самостоятельно принимать решение о своем будущем. Кевин – один из самых титулованных игроков в истории «Манчестер Сити». С момента своего прибытия на «Этихад», он выиграл 18 трофеев. Долгое время Кевин был самым креативным футболистом в составе «горожан» и во всей Премьер-лиге. Он быстрее всех оформил 100 результативных передач в АПЛ. Случилось это еще в апреле 2023 года. Де Брюйне понадобилось на это 237 матчей, а предыдущему рекордсмену Сеску Фабрегасу – 293. И это далеко не все достижения 33-летнего хавбека. Но в данный момент гораздо важнее то, что происходит сейчас.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне забивает в ворота Плимута

Многие английские СМИ и эксперты отмечают, что Кевин проводит худший сезон в составе «Манчестер Сити». Наверное, это действительно так. Достаточно взглянуть на поверхность и увидеть, что в текущем сезоне Премьер-лиги бельгиец выходил на поле в стартовом составе только 12 раз. При этом некоторые матчи Кевин проводит на скамейке запасных. В нынешней кампании хавбек проводит на поле в среднем 59 минут за игру и выходит на поле в стартовом составе в 57 процентах поединков. Это самые низкие показатели игрока за все время пребывания в «Манчестер Сити» за исключением сезона 2018/19, когда он дважды травмировал колени.

Травмы уже давно тревожат Де Брюйне. В прошлом сезоне он пропустил 17 матчей в АПЛ из-за повреждения подколенного сухожилия, но как только вернулся, сразу начал делать то, что умеет лучше всего – раздавать передачи и ассистировать. В нынешней кампании Кевин записал на свой счет 6 результативных передач – не так и мало, но гораздо меньше, чем было в предыдущих сезонах. Показатель в 2 гола тоже далек от идеала. Учитывая, что «Манчестер Сити» переживает серьезный спад в нынешней кампании, можно было бы не зацикливаться на статистике бельгийца. Однако обращает на себя внимание тот факт, что он перестал делать разницу в матчах. Ранее в любой непонятной ситуации «горожане» могли опереться на Де Брюйне, который что-то придумает. Сейчас это не так.

Иногда Кевин показывает проблески прежнего себя, но это происходит не в топ-матчах. Бельгиец забивал «Ноттингему», ассистировал в матчах против «Вест Хэма», «Ипсвича» и «Брентфорда». Но вряд ли все эти команды можно считать серьезными соперниками для «Манчестер Сити», несмотря на то, что «Форест» располагается выше в таблице. Де Брюйне хвалили за матч Кубка Англии против «Плимута», в котором он забил гол и отдал результативную передачу. Но при всем уважении, забивать второй худшей команде Чемпионшипа – такое себе достижение. А вот то, что Кевин не отличился в поединках против «Тоттенхэма», «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля» и «МЮ», обращает на себя внимание.

С другой стороны, можно понять отсутствие результативности у бельгийца в топ-матчах. Это связано в первую очередь с тем, что он мало играет. В четырех поединках текущего сезона против команд из топ-6 Де Брюйне провел на поле менее 20-ти минут. А матч второго круга против «Тоттенхэма» он и вовсе провел на скамейке запасных, а ведь «шпоры» являются тяжелым оппонентом для «горожан». Все это указывает на то, что Гвардиола перестает доверять Кевину, по крайней мере в топ-матчах. Еще летом трудно было представить, что многолетний лидер «Манчестер Сити» будет играть в среднем по 15 минут в матчах против «Челси», «Арсенала» и «Ливерпуля», а в ответном поединке против «Реала» вообще не выйдет на поле. Даже в прошлом сезоне после тяжелой травмы он играл больше.

Бывшие футболисты и эксперты британских каналов отмечают, что Де Брюйне просто стареет. В этом контексте выделяется недавний матч против «Ливерпуля», который многие из них назвали худшим для Кевина за последние годы. Некоторые данные подтверждают спад физической формы у бельгийца. К примеру, средняя скорость игрока сейчас самая низкая с тех пор, как он вернулся после проблем с коленями. Кроме того, показательный момент с отборами. Де Брюйне никогда не был полузащитником оборонительного плана, но он всегда вступал в единоборства с соперниками и часто побеждал, что отмечал даже Гвардиола. В нынешней кампании он выполняет в среднем 0,84 отбора за матч, что является его худшим показателем за все время в «Манчестер Сити».

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган – два ветерана Манчестер Сити

У Де Брюйне не такой явный спад, как у Кайла Уокера, который покинул «горожан» посреди сезона. Однако очевидно, что роль Кевина в команде уменьшается. Поскольку контракт игрока рассчитан до 30 июня, неудивительно, что его будущее активно обсуждается. У бельгийца еще прошлым летом были привлекательные варианты из МЛС и Саудовской Аравии, и он признавал, что должен их рассмотреть. Однако Гвардиола уговорил остаться игроков из старой гвардии, а потом еще и вернул Илкая Гюндогана. Получилось не очень, поэтому «горожане» были вынуждены начинать перестройку прямо посреди сезона. Некоторые игроки уже пришли, другие еще придут.

В «Манчестер Сити» поняли неизбежность перестройки состава, что является не очень хорошей новостью для Де Брюйне. Кевин – второй самый возрастной полевой игрок «горожан» после Гюндогана. При этом он второй самый высокооплачиваемый футболист команды после Эрлинга Холанда. Бельгиец получает 400 тыс. фунтов в неделю. Клуб готов платить ему 150 тысяч по новому контракту. Разница – существенная. К тому же с приходом молодых игроков игровое время у Де Брюйне будет уменьшаться вместе с зарплатой. По слухам, «Сити» хочет подписать Флориана Вирца на его место. Учитывая положение дел, высока вероятность, что Кевин покинет «горожан» по окончании сезона. Он отдал этому клубу лучшие годы своей карьеры и должен получить заслуженное признание. Но теперь «Манчестер Сити» ждет другая история, с другими игроками и, возможно, новыми триумфами.

Сергей ЗАВАЛКО