ВИДЕО. Сын легенды Реала забил 4 гола в одном матче. Вау

Лиам, младший сын Марсело, успешно дебютировал в команде Бенжамин А мадридского «Реала».

В матче против «Фуентеларрейны» он забил четыре гола – матч закончился победой Мадрида со счётом 24:0.

«Лиам пробует себя на разных позициях, особенно выделяясь на фланге благодаря своей физической силе и характеру», – пишет журналистка Relevo Юне Лавин.

Лиам, родившийся в 2015 году, недавно подписал контракт с «Бенжамин А».

Его отец – Марсело – является его агентом через агентство Grupo Doze, которое он основал в 2022 году.