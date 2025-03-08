ВИДЕО. Сын легенды Реала забил 4 гола в одном матче. Вау
Будущая звезда
Лиам, младший сын Марсело, успешно дебютировал в команде Бенжамин А мадридского «Реала».
В матче против «Фуентеларрейны» он забил четыре гола – матч закончился победой Мадрида со счётом 24:0.
«Лиам пробует себя на разных позициях, особенно выделяясь на фланге благодаря своей физической силе и характеру», – пишет журналистка Relevo Юне Лавин.
Лиам, родившийся в 2015 году, недавно подписал контракт с «Бенжамин А».
Его отец – Марсело – является его агентом через агентство Grupo Doze, которое он основал в 2022 году.
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