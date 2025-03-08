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08 марта 2025, 05:43 |
205
0

ВИДЕО. Сын легенды Реала забил 4 гола в одном матче. Вау

Будущая звезда

08 марта 2025, 05:43 |
205
0
ВИДЕО. Сын легенды Реала забил 4 гола в одном матче. Вау
Instagram. Лиам, сын Марсело

Лиам, младший сын Марсело, успешно дебютировал в команде Бенжамин А мадридского «Реала».

В матче против «Фуентеларрейны» он забил четыре гола – матч закончился победой Мадрида со счётом 24:0.

«Лиам пробует себя на разных позициях, особенно выделяясь на фланге благодаря своей физической силе и характеру», – пишет журналистка Relevo Юне Лавин.

Лиам, родившийся в 2015 году, недавно подписал контракт с «Бенжамин А».

Его отец – Марсело – является его агентом через агентство Grupo Doze, которое он основал в 2022 году.

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видео видео-реклама Марсело Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Relevo
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