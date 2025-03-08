Наставник Бущана прокомментировал финансовые проблемы в клубе
Фатих Терим сообщил новые подробности о долгах «Аль-Шабаба»
7 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором сошлись «Аль-Наср» и «Аль-Шабаб». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 2:2.
Наставник гостей Фатих Терим прокомментировал результат своих подопечных, а также рассказал о финансовых проблемах клуба:
«Мы столкнулись на поле с сильным соперником, в составе которого играет Криштиану Роналду. Однако, нам удалось контролировать ход противостояния с первых минут. Я позитивно оцениваю тот результат, который мы добыли. Не хочу критиковать работу арбитра, но мы могли победить.
Нам не хватало последнего касания, но я доволен действиями футболистов. Будем готовиться к следующему матчу. У нас была непростая неделя, но нужно помнить, что мы – одна семья. Скажу одно: проблемы с зарплатами и финансами были решены», – сообщил Терим.
«Аль-Шабаб», в составе которого играет украинский голкипер Георгий Бущан, занимает шестое место в чемпионате (40 баллов). 13 марта подопечные Фатиха Терима сыграют против «Аль-Орубы» на домашнем стадионе.
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