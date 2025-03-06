Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
09.03.2025 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 марта 2025, 22:13 |
62
1

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 марта в 18:30 матч чемпионата Англии

06 марта 2025, 22:13 |
62
1
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед нацелился на подписание замены Онане
Тоттенхэм – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый блок матчей Лиги Европы. Ничья Ман Юнайтед, поражение Тоттенхэма
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал Александр Зинченко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Бокс | 06 марта 2025, 08:26 7
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?

Британец считает себя лучшим боксером всех времен

Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 марта 2025, 17:45 36
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прагматизм «горняков» и провал криворожцев

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06.03.2025, 07:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
Футбол | 06.03.2025, 01:01
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
«Не внес свой вклад». Комментарии тренера Бенфики после матча с Барселоной
Челси в гостях обыграл Копенгаген в первой игре 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 06.03.2025, 21:57
Челси в гостях обыграл Копенгаген в первой игре 1/8 финала Лиги конференций
Челси в гостях обыграл Копенгаген в первой игре 1/8 финала Лиги конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
У Арсенала буде перевагу у свіжості. Та ще команді не треба думати про другий матч з ПСВ у Лізі чемпіонів.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 1
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
05.03.2025, 23:14 11
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем