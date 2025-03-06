09.03.2025 18:30 - : -
Англия06 марта 2025, 22:13 |
62
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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 марта в 18:30 матч чемпионата Англии
06 марта 2025, 22:13 |
62
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В воскресенье, 9 марта, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – АрсеналСмотреть трансляцию
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Комментарии 1
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У Арсенала буде перевагу у свіжості. Та ще команді не треба думати про другий матч з ПСВ у Лізі чемпіонів.
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