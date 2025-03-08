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  4. ФОТО. Принцесса! Костюк покорила Индиан-Уэллс своей фиолетовой формой
WTA
08 марта 2025, 07:51 |
1534
1

ФОТО. Принцесса! Костюк покорила Индиан-Уэллс своей фиолетовой формой

Великолепный наряд от Wilson прекрасно сидит на Марте

08 марта 2025, 07:51 |
1534
1
ФОТО. Принцесса! Костюк покорила Индиан-Уэллс своей фиолетовой формой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Робин Монтгомери в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка одержала победу над американкой со счетом 6:1, 6:3 за 1 час и 12 минут.

Марта вышла на корт в новой фиолетовой форме от Wilson. Наряд Костюк впечатлил не только украинских болельщиков, но и всех фанов тенниса. В частности, журналист Бен Ротенберг написал следующее:

«Платье Wilson для Марты Костюк – лучшая теннисная форма, которую я видел за последнее время».

Следующей соперницей Костюк будет Кэролайн Доулхайд.

ФОТО. Принцесса! Костюк покорила Индиан-Уэллс своей фиолетовой формой

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Марта Костюк фото WTA Индиан-Уэллс Wilson Робин Монтгомери
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Vitaly Kozak
Було помітно. Оператор часто показував Марту крупним планом - навіть у ті моменти, коли подавала суперниця. В коментарях також багато хто її нову форму обговорював. Добре, якби не тільки цим запам'ятали Марту на турнірі. Очки минулорічного півфіналу відігравати потрібно.
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