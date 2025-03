ФОТО. Принцесса! Костюк покорила Индиан-Уэллс своей фиолетовой формой

7 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Робин Монтгомери в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Украинка одержала победу над американкой со счетом 6:1, 6:3 за 1 час и 12 минут.

Марта вышла на корт в новой фиолетовой форме от Wilson. Наряд Костюк впечатлил не только украинских болельщиков, но и всех фанов тенниса. В частности, журналист Бен Ротенберг написал следующее:

«Платье Wilson для Марты Костюк – лучшая теннисная форма, которую я видел за последнее время».

Следующей соперницей Костюк будет Кэролайн Доулхайд.

