ФОТО. Принцесса! Костюк покорила Индиан-Уэллс своей фиолетовой формой
Великолепный наряд от Wilson прекрасно сидит на Марте
7 марта вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Робин Монтгомери в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Украинка одержала победу над американкой со счетом 6:1, 6:3 за 1 час и 12 минут.
Марта вышла на корт в новой фиолетовой форме от Wilson. Наряд Костюк впечатлил не только украинских болельщиков, но и всех фанов тенниса. В частности, журналист Бен Ротенберг написал следующее:
«Платье Wilson для Марты Костюк – лучшая теннисная форма, которую я видел за последнее время».
Следующей соперницей Костюк будет Кэролайн Доулхайд.
Marta Kostyuk’s Wilson dress is the best tennis kit I’ve seen in a long time.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 7, 2025
ФОТО. Принцесса! Костюк покорила Индиан-Уэллс своей фиолетовой формой
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