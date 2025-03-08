Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко получил награду от Английской Премьер-лиги
Англия
08 марта 2025, 13:03 |
695
0

Миколенко получил награду от Английской Премьер-лиги

Украинский защитник провел 100 матчей в чемпионате за «Эвертон»

08 марта 2025, 13:03 |
695
0
Миколенко получил награду от Английской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 февраля состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1.

В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Виталий Миколенко, который провел на поле 90 минут и отдал результативную передачу. Этот поединок стал особенным для футболиста – он провел 100 матчей в чемпионате за «ирисок».

Английская Премьер-лига поздравила Миколенко и вручила ему специальную награду за достижения этой отметки. Защитник опубликовал фото в социальных сетях.

Украинец перебрался в АПЛ в 2022 году из киевского «Динамо» за 23,5 млн евро. В составе «Эвертона» провел четыре сезона – за это время сыграл 112 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По теме:
«Он не хочет никуда идти». Бражко – о своем разговоре с Забарным
Гвардиола лаконично отреагировал на очередной загул звезды Ман Сити
ФОТО. Самая сексуальная футболистка Англии зажгла эротикой
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Бокс | 07 марта 2025, 20:50 1
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты

Камбосос разочарован тем, что показывает Дэвис

Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Футбол | 07 марта 2025, 18:11 5
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик

Максимом Ивановым из «Сампдории» также интересуются «Торино» и «Парма»

Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Биатлон | 07.03.2025, 20:40
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ
«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
Футбол | 08.03.2025, 07:19
«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
Наставник Бущана прокомментировал финансовые проблемы в клубе
Футбол | 08.03.2025, 13:20
Наставник Бущана прокомментировал финансовые проблемы в клубе
Наставник Бущана прокомментировал финансовые проблемы в клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
06.03.2025, 17:33 1
Футбол
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
07.03.2025, 01:27 1
Футбол
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
07.03.2025, 02:32
Бокс
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 22
Футбол
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
06.03.2025, 14:47 2
Футбол
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 279
Футбол
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
07.03.2025, 18:25 132
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем