Миколенко получил награду от Английской Премьер-лиги

26 февраля состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1.

В стартовом составе гостей вышел украинский защитник Виталий Миколенко, который провел на поле 90 минут и отдал результативную передачу. Этот поединок стал особенным для футболиста – он провел 100 матчей в чемпионате за «ирисок».

Английская Премьер-лига поздравила Миколенко и вручила ему специальную награду за достижения этой отметки. Защитник опубликовал фото в социальных сетях.

Украинец перебрался в АПЛ в 2022 году из киевского «Динамо» за 23,5 млн евро. В составе «Эвертона» провел четыре сезона – за это время сыграл 112 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.