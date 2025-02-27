Миколенко отдал первый ассист в чемпионате и провел 100 матчей в АПЛ

26 февраля в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Брентфорд» и «Эвертон». Поединок завершился с счетом 1:1.

В составе гостей весь матч сыграл украинский защитник Виталий Миколенко, который отметился результативной передачей. В этом противостоянии футболист покорил два достижения – провел 100 поединков за «Эвертон» в чемпионате и впервые отдал ассист в этом турнире.

Это второй подобный случай в истории «ирисок» – в 1998 году шотландский форвард Дункан Фергюсон отдал первую результативную передачу в составе «Эвертона», проведя 100-й матч в лиге.

Миколенко перебрался в Англию в 2022 году из киевского «Динамо» за 23,5 млн евро. В текущем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах.