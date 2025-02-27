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  4. Миколенко отдал первый ассист в чемпионате и провел 100 матчей в АПЛ
Англия
27 февраля 2025, 12:03 |
418
0

Миколенко отдал первый ассист в чемпионате и провел 100 матчей в АПЛ

Украинский защитник помог «Эвертону» вырвать ничью

27 февраля 2025, 12:03 |
418
0
Миколенко отдал первый ассист в чемпионате и провел 100 матчей в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 февраля в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги встретились «Брентфорд» и «Эвертон». Поединок завершился с счетом 1:1.

В составе гостей весь матч сыграл украинский защитник Виталий Миколенко, который отметился результативной передачей. В этом противостоянии футболист покорил два достижения – провел 100 поединков за «Эвертон» в чемпионате и впервые отдал ассист в этом турнире.

Это второй подобный случай в истории «ирисок» – в 1998 году шотландский форвард Дункан Фергюсон отдал первую результативную передачу в составе «Эвертона», проведя 100-й матч в лиге.

Миколенко перебрался в Англию в 2022 году из киевского «Динамо» за 23,5 млн евро. В текущем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Эвертон Брентфорд - Эвертон Виталий Миколенко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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