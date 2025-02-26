Ассист Миколенко. Брентфорд и Эвертон расписали ничью, как сыграл Ярмолюк?
Игра завершилась со счетом 1:1, Виталий помог ирискам спастись, а Егор отметился желтой
26 февраля прошел матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Эвертон.
Коллективы сыграли на стадионе Брентфорд Комьюнити. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Первыми отличились хозяева. На 45+4-й минуте забил Йоан Висса. Гости сумели ответить на 77-й – мяч в ворота соперников отправил Джейк О'Брайен.
В этой встрече все 90 минут провели сразу два украинца: Егор Ярмолюк (Брентфорд) и Виталий Миколенко (Эвертон).
Ярмолюк успел отметиться только желтой карточкой на 80-й, а вот Миколенко помог своему коллективу спастись, отдав ассист на Джейка. Виталий точно навесил на своего партнера.
АПЛ 2024/25. 27-й тур, 26 февраля
Брентфорд – Эвертон – 1:1
Голы: Висса, 45+4 – О'Брайен, 77
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