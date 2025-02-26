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Брентфорд
26.02.2025 21:30 – FT 1 : 1
Эвертон
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Англия
26 февраля 2025, 23:28 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:49
465
1

Ассист Миколенко. Брентфорд и Эвертон расписали ничью, как сыграл Ярмолюк?

Игра завершилась со счетом 1:1, Виталий помог ирискам спастись, а Егор отметился желтой

26 февраля 2025, 23:28 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:49
465
1
Ассист Миколенко. Брентфорд и Эвертон расписали ничью, как сыграл Ярмолюк?
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля прошел матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Эвертон.

Коллективы сыграли на стадионе Брентфорд Комьюнити. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первыми отличились хозяева. На 45+4-й минуте забил Йоан Висса. Гости сумели ответить на 77-й – мяч в ворота соперников отправил Джейк О'Брайен.

В этой встрече все 90 минут провели сразу два украинца: Егор Ярмолюк (Брентфорд) и Виталий Миколенко (Эвертон).

Ярмолюк успел отметиться только желтой карточкой на 80-й, а вот Миколенко помог своему коллективу спастись, отдав ассист на Джейка. Виталий точно навесил на своего партнера.

АПЛ 2024/25. 27-й тур, 26 февраля

Брентфорд – Эвертон – 1:1

Голы: Висса, 45+4 – О'Брайен, 77

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Эвертон Брентфорд Брентфорд - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Йоан Висса Джейк О’Брайен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Dysear
Радий спостерігати за тим, як наші українські гравці грають в топових клубах Європи. Хороша банда збереться у збірній в майбутньому
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