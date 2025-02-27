Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Эвертон – 1:1. Ярмолюк против Миколенко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брентфорд
26.02.2025 21:30 – FT 1 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 февраля 2025, 05:41 | Обновлено 27 февраля 2025, 05:42
45
0

Брентфорд – Эвертон – 1:1. Ярмолюк против Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Английской Премьер-лиги

27 февраля 2025, 05:41 | Обновлено 27 февраля 2025, 05:42
45
0
Брентфорд – Эвертон – 1:1. Ярмолюк против Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля в рамках 27-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» на своем поле принимал «Эвертон».

Команды забили по одному, однако больше их не хватило. Как результат, ничья со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе обоих коллективов вышли два украинца: Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк. Если Виталий помог «Эвертону», отдав ассист, то Егор запомнился желтой карточкой.

Положение команда в турнирной таблице АПЛ не изменилось: «Брентфорд» занимает 11 место (38 баллов), а вот «Эвертон» находится на 15-й позиции (32 пункта).

АПЛ. 27-й тур, 26 февраля

«Брентфорд» – «Эвертон» – 1:1

Голы: Висса, 45+4 – О'Брайен, 77

Видеообзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Эвертон).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
По теме:
Собослаи превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям
Несправедливая ничья. Артета недоволен результатом против Ноттингем Форест
Кто сыграл лучше? Озвучены оценки Миколенко и Ярмолюка за матч АПЛ
Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Брентфорд - Эвертон видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Бокс | 26 февраля 2025, 08:42 2
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»

Турки отреагировал на вызов Паркера

«Сделали работу». Анчелотти расхвалил подопечных после матча Кубка Испании
Футбол | 27 февраля 2025, 04:54 0
«Сделали работу». Анчелотти расхвалил подопечных после матча Кубка Испании
«Сделали работу». Анчелотти расхвалил подопечных после матча Кубка Испании

«Реал» Мадрид оказался сильнее за «Реал» Сосьедад

FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025
Мир азарта | 26.02.2025, 17:30
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025
FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025
ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца
Футбол | 26.02.2025, 22:20
ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца
ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Футбол | 26.02.2025, 08:42
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 9
Футбол
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 11
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05 1
Футбол
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
Все же договорились. Трент Александер-Арнольд выбрал себе новый клуб
25.02.2025, 21:16 11
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
26.02.2025, 03:26
Бокс
Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
26.02.2025, 00:25 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем