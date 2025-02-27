26 февраля в рамках 27-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» на своем поле принимал «Эвертон».

Команды забили по одному, однако больше их не хватило. Как результат, ничья со счетом 1:1.

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В стартовом составе обоих коллективов вышли два украинца: Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк. Если Виталий помог «Эвертону», отдав ассист, то Егор запомнился желтой карточкой.

Положение команда в турнирной таблице АПЛ не изменилось: «Брентфорд» занимает 11 место (38 баллов), а вот «Эвертон» находится на 15-й позиции (32 пункта).

АПЛ. 27-й тур, 26 февраля

«Брентфорд» – «Эвертон» – 1:1

Голы: Висса, 45+4 – О'Брайен, 77

Видеообзор матча: