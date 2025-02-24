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Брентфорд
26.02.2025 21:30 - : -
Эвертон
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Англия
24 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:44
57
0

Брентфорд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 февраля в 21:30 по Киеву

24 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 24 февраля 2025, 22:44
57
0
Брентфорд – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

В среду, 26 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Брентфорд

После поражения от «Тоттенхэма», «Брентфорд» одержал победы над «Вест Хэмом» (1:0) и над «Лестером» 4:0. В этом сезоне АПЛ у «Брентфорда» по 11 побед и поражений. Также команда четыре раза сыграла вничью. В турнирной таблице «Брентфорд» занимает 11 место. На своем поле «Брентфорд» не выиграл ни одного матча из последних пяти – ничья и четыре поражения. При этом команда является лидером по забитым мячам на своем поле. Их «Брентфорд» наколотил 29.

Эвертон

У «Эвертона» продолжается серия без поражений. В последних пяти матчах АПЛ команда одержала три победы и дважды сыграла вничью – с «Ливерпулем» (2:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Эвертон» набрал 31 очко и в турнирной таблице идет на 14 месте. Команда мало забивает в гостях – всего 9 мячей. Это худший показатель среди всех команд АПЛ.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 0:0. Из последних пяти матчей «Эвертон» выиграл три.

«Брентфорд» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Брентфорд» в среднем забивает по 2,23 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,75 гола за матч.

Возможные составы

  • «Брентфорд»: Флеккен, Айер, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер, Янельт, Ньоргор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.
  • «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брентвейт, Тарковски, Гуе, Гарнер, Линдстрем, Дукуре, Гаррисон, Бетункал.

Прогноз

«Брентфорду» пора прерывать серию из неудачных домашних матчей . Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
26 февраля 2025 -
21:30
Эвертон
Тотал больше 2,5 1,80 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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